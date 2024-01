Kvůli moci ochotně obětuje americkou demokracii. Biden ostře vyjel po Trumpovi

„Trumpova kampaň je jen o něm samotném. Není o Americe, není o vás. Trump je ochotný obětovat naši demokracii, jen aby se dostal k moci,“ prohlásil Biden. Trump podle něj chce otevřenou politickou válku a nevnímá politiku jako nástroj pro mírové rozřešení neshod.

„Nejzákladnější pravda o téhle zemi je, že nestojí na rase, víře nebo zeměpisné poloze. Jsme jediným národem na světě, který se semkl okolo myšlenky, že všichni muži i ženy jsou si rovni... od té myšlenky jsme nikdy neupustili. A já vám slibuji, že nedovolím Trumpovi a radikálním republikánům, aby nám ji vzali,“ řekl Biden shromážděnému publiku, které jeho projev přerušovalo krátkými potlesky.

Bidenův páteční projev je z několika důvodů symbolický. Prezident ve svém rodném státě hovořil v předvečer třetího výročí násilných demonstrací 6. ledna 2021, kdy Trumpovi příznivci vtrhli do washingtonského Kapitolu ve chvíli, kdy se zákonodárci chystali potvrdit Bidenovo volební vítězství a Trumpovu porážku, kterou dodnes neuznal.

Hned v úvodu projevu Biden rovněž poukázal na symboliku parku Valley Forge, kde tisíce vojáků tehdejšího generála a budoucího prezidenta George Washingtona za cenu značných ztrát na životech přečkali zimu na přelomu let 1777 a 1778 ve válce za americkou nezávislost.

Nálada Bidenova pátečního projevu odrážela dřívější prohlášení členů jeho kampaně, kteří podle stanice CBS avizovali, že současný prezident se ve svých poselstvích bude více snažit prezentovat jako protiváha Trumpa a republikánského oponenta vykreslovat jako hrozbu demokracie. Biden mimo jiné připomněl Trumpova trestní stíhání, z nichž některá přímo souvisí s jeho neochotou uznat volební porážku a pokusy ovlivnit výsledky voleb.

Zhruba deset měsíců před listopadovým volebním finále nicméně 81letý Biden v předvolebních průzkumech za svým 77letým rivalem zaostává v pěti ze šesti amerických států považovaných za významná volební bojiště, píše list The New York Times, a to i mezi voliči mladšími a voliči jiné než bílé pleti, kteří tvoří významnou část Bidenovy voličské základny.