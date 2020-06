Americký zájem o rozhovory s Íránem je podle tamního prezidenta Rúháního lež

Teherán Americký zájem o rozhovory s Íránem je lež, prohlásil v úterý íránský prezident Hasan Rúhání. Reagoval tak na vzkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa ze začátku června. Trump tehdy na twitteru poděkoval Íránu za propuštění amerického veterána Michaela Whitea a poznamenal, že gesto Íránu značí možnost „uzavřít dohodu“.

„Říkají, že jsou připravení vyjednávat. Co to znamená, že jsou připravení vyjednávat? Kdo opustil jednací stůl? Kdo ho rozbořil? Kdo zapálil vyjednávací místnost? Byli to oni,“ řekl Rúhání v prohlášení, které živě odvysílala státní televize. „Takže je to jen lež za lží,“ dodal.



Vztahy mezi Teheránem a Washingtonem vyostřily poté, co Donald Trump v roce 2018 odstoupil od jaderné dohody mezi Íránem a světovými mocnostmi z roku 2015 a opět zavedl proti islámské republice sankce, které mají tvrdý dopad na její ekonomiku.