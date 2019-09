Američtí holubi špehovali Sovětský svaz ze vzduchu, delfíni pod mořem, uvádí dokumenty CIA

Washington Nově odtajněné dokumenty CIA ukazují, že holubi byli vytrénováni na tajné mise nad tehdejším Sovětským svazem. Pomocí fotoaparátů, které na sobě měli opeřenci připoutané, mohli Američané získávat informace o přísně tajných místech v bývalém SSSR. Ke špionážním účelům navíc trénovali i krkavce a delfíny.

Ve zveřejněných dokumentech se píše, že v 70. letech minulého století se při operaci Tacana k holubím špehům připoutávaly malé fotoaparáty, které automaticky pořizovaly fotografie. Tajné služby využívaly tyto ptáky hlavně díky jejich schopnosti najít cestu i daleko od domova.



Holubí fotoaparát stál v přepočtu 46 tisíc korun, vážil pouze 35 gramů a postroj na holuba 5 gramů. Pilotní testy navíc ukázaly, že polovina ze 140 pořízených fotografií je v dobré kvalitě. Na snímcích byly zachycené detaily lidí a zaparkovaných aut. Experti dokonce zjistili, že kvalita fotek je mnohem vyšší než u špionážních satelitů, které tajné služby tehdy používaly, uvádí zpravodajský server BBC.



CIA hledala různé způsoby, jak nepozorovaně vypouštět holubí špiony na sovětské území. V dokumentech se například píše, že agenti vypouštěli holuby zpod kabátů nebo z díry v podlaze zaparkovaného auta.

V roce 1976 nalezli Američané cíl, který byl pro holubí špehy jako stvořený. Byla to loděnice v Leningradu, kde se stavěly nejmodernější sovětské ponorky. Tady ale odtajněný dokument končí. Kolik misí s holubími špehy se opravdu uskutečnilo a kolik informací zvířata posbírala, zůstává stále skryto v archívech.

Holubi však nebyli jedinými opeřenci, kteří pomáhali Američanům získávat informace. Například krkavci byli trénováni na umisťování odposlouchávacích zařízení na okenní parapety. CIA učila tyto ptáky, aby donesli zařízení vážící 40 gramů na okno těžko přístupné budovy.

Lidští špehové totiž věřili, že zvířata mohou být velmi nápomocná při plnění speciálních úkolů.

Podmořští špioni

V šedesátých letech minulého století se právě CIA pokusila pracovat s delfíny, kteří by se mohli dostat do různých přístavů, a to jak s člověkem, tak i bez něj. Delfín si však špatně zvykal na povely od agenta, protože byl zvyklý na svého trenéra.

Delfíní špion.

Na Floridě se snažili trénovat delfína skákavého pro podvodní útoky proti nepřátelům na moři. Američané prováděli testy, v nichž prověřovali, zda jsou delfíni schopni nést senzory, zachytit zvuk sovětských ponorek nebo pomocí nich najít stopy radioaktivních či biologických zbraní. Zjišťovali také, zda delfíni dokážou umístit různá zařízení na pohybující se lodě.

Do roku 1967 investovala CIA do tří programů spojených s výcvikem delfínů, psů a koček více než 13 milionů korun. Americká armáda nasadila delfíny kupříkladu v roce 2003 během války v Iráku. Delfíny tehdy pomáhali s hledáním min, píše BBC.

Norové objevili podezřelou běluhu

Letos v dubnu našli vědci a rybáři na pobřeží Norska běluhu, která měla na sobě postroj. Mořský biolog Audun Rikardsen řekl, že postroj měl speciální úchyt pro GoPro kameru. Na kameře byl štítek, který dokazoval, že zařízení je z Petrohradu. Od svého kolegy, který je ruský vědec, Rikardson zjistil, že ruští vědci taková zařízení ke zkoumání podmořského života nepoužívají. Jeho kolega si myslí, že ruské námořnictvo by tyto velryby mohlo trénovat, píše server BBC.

„Kdybychom opravdu používali zvířata pro špionáž, myslíte, že bychom tam přidali mobilní číslo a zprávu ‚Prosím zavolejte na toto číslo?‘,“ zeptal se ironicky ruský plukovník Viktor Baranets v rozhovoru pro ruskou televizní stanici.

Dále ale také přiznal, že ruská armáda cvičí delfíny. „Máme vojenské delfíny pro různé bojové účely, to nezastíráme,“ uvedl plukovník.