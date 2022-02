Ruské síly zničily největší nákladní letoun světa Mrija. Jeho obnova má stát 66 miliard korun

„Toto byl největší letoun na světě, An-225 'Mrija’ (v ukrajinštině ‚Sen‘). Rusko možná zničilo naší Mriju. Ale nikdy nedokáží zničit náš sen o silném, svobodném a demokratickém evropském státu. Zvítězíme!“ napsal Kuleba v příspěvku doplněném fotografií nepoškozeného letounu při startu.

Už předtím o zkáze jedinečného letadla informovalo několik médií, která se přitom odvolávala na různé zdroje. Mimo jiné list Ukrajinska pravda napsal, že Mrija shořela v hangáru, který byl zasažen při ruském leteckém úderu při dobývání letiště Hostomel.

Státní zbrojní společnost Ukroboronprom v reakci na uvedenou zprávu na facebooku napsala, že An-225 bude obnoven. Podle odhadů by to mělo trvat pět let a náklady dosáhnout tři miliardy dolarů (téměř 66 miliard korun).

Zatím není jasné, jaký je rozsah škod a jak letoun, nebo to, co z něj zbylo, nyní vypadá.

Mriju vyvinuli konstruktéři v bývalém Sovětském svazu pro přepravu raketoplánu Buran a stroj poprvé vzlétl v roce 1988. Obří letoun se vzletovou hmotností 640 tun, délkou 84 metrů a rozpětím křídel 88,4 metru byl jediným exemplářem. Letadlo bylo stále v provozu, přičemž naložené uletělo přibližně 4000 kilometrů. Ukrajinská společnost ho pronajímala k přepravě nadměrných nákladů. Několikrát Mrija přiletěla i do Česka, pomáhala například s přepravou techniky české armády do zahraničních misí.