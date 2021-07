Anglie se otevřela. Plně naočkovaní cestující z EU a USA budou moci přicestovat bez povinné izolace

Britská vláda dnes rozhodla, že plně naočkovaní občané zemí Evropské unie a Spojených států budou moci od 2. srpna cestovat do Anglie, aniž by museli do desetidenní izolace, informovala agentura Reuters. Nové opatření má platit pro cestující ze zemí, které britská vláda pokládá za nízce či středně rizikové. Českou republiku Londýn považuje z hlediska šíření koronaviru za středně rizikovou.