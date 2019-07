Aplikace, která mění tváře, se stala hitem sociálních sítí. Data uživatelů ale může získat ruská tajná služba

FaceApp je aplikace, která doslova umožňuje cestovat v čase. Za pomoci umělé inteligence totiž dokáže obličej foceného upravit tak, že vypadá až o několik desítek let starší. Její využívání však s sebou nese riziko. Uživatelé totiž údajně dávají svá osobní data do rukou ruské tajné služby.

Přikreslit si úsměv? Změnit barvu vlasů nebo se stát na chvíli příslušníkem druhého pohlaví? Kromě „postaršení“ FaceApp nabízí i tyto funkce. Uživatelé se jeho prostřednictvím mohou nechat rovněž „omladit“, avšak výsledky kupodivu nejsou tak populární, jako v opačném případě.

Aplikace zažila první boom už v roce 2017. Nyní její popularita znovu roste. Na sociálních sítích se dá najít pod hashtagem #faceappchallenge mnoho takto upravených fotek.



Tajemství úspěchu

Oblibě aplikace nahrává její snadná a hlavně bezplatná dostupnost pro Androidy a iPhony. V nabídce je ale i placená verze. „Za znovuobjevení vděčí FaceApp také technickému pokroku. Upravené fotky jsou nyní prý realističtější než před dvěma lety,“ píše Newsweek.



Aplikaci vyvíjí tým vědců z ruského Petrohradu. Tajemství úspěchu podle nich tkví v umělé inteligenci, jež dokáže zachovat snímek i po upravení realistický. “Vyvinuli jsme novou technologii, která využívá neuronové sítě k úpravě tváře na jakékoli fotce a zároveň ji udržuje fotorealistickou,“ prozdradil před dvěma lety serveru TechCrunch tvůrce a zároveň šéf týmu aplikace FaceApp Jaroslav Gončarov. „Po použití filtru je to stále vaše fotografie. Ostatní aplikace záměrně mění obraz způsobem, který je zábavný, ale fotka pak už není realistická,“ uvedl tehdy Gončarov.

V rukách ruské rozvědky

Tak, jako u všech aplikací, i zde musí uživatel před instalováním udělit souhlas s přístupem k datům v telefonu. Jak je s těmito daty nakládáno, nikdo pořádně neví. Jisté je jen to, že tvůrci disponují velkým množstvím informací, které se dají využít různě.



Pokud se uživatel přihlásí přes profil na Facebooku, dá aplikaci přístup k veřejným informacím z profilu, e-mailovým adresám a všem fotografiím – a to i k těm, které sdílí pouze s přáteli. Pokud si FaceApp uživatel stáhne do chytrého telefonu, dává provozovatelům možnost přístupu dokonce také k fotkám, které na internet nikdy nedal.



Jen na Google Play si aplikaci stáhlo přes 100 milionů zájemců. A právě osobní údaje všech těchto lidí mohou být podle Gal Post nyní v rukách ruské tajné služby. Vydavatel aplikace, společnost Wireless Lab, je totiž registrována v Rusku. Řídí se tedy ruskými zákony. To podle Gal Post znamená, že ruské tajné služby mají přístup k datům, které firma shromažďuje a ukládá. Podle zákona, který v Rusku vstoupil v platnost v září 2015, musí všechny internetové firmy působící na ruském trhu ukládat osobní data uživatelů.

K čemu aplikace vyžaduje přístup: Nákupy v aplikaci Fotky/média/soubory Fotoaparát Jiné – přijímat data z internetu

Na tuto kritiku reagovala firma pro TechCrunch slovy, že většina obrázků je z jejich serverů vymazána do 48 hodin od data nahrání. Rovněž tvrdí, že žádná uživatelská data se do Ruska nedostávají, i když tam sídlí výzkumný a vývojový tým aplikace. „Neprodáváme ani nesdílíme data s žádnými třetími stranami,“ stojí také v prohlášení FaceApp. Firma navrhuje jako možné řešení do budoucna to, aby se ukládání a zpracování cloudu prováděly pomocí infrastruktury mimo Rusko.



Sporná politika ohledně ochrany soukromí není ale jediná kontroverze, která aplikaci provází. Program totiž dokáže tvář i „zkrášlit“. Funkce ale v minulosti vyvolala vlnu obviňování z rasismu. Uživatelé si totiž všimli, že „zkrášlení“ znamená i zesvětlení pleti. Sám Gončarov se za toto omluvil s tím, že jde o problém technického rázu. Funkci od té doby uživatelé nenajdou pod názvem „zkrášlení“, nýbrž pod jménem „spark“ (jiskra) nebo „Hollywood“. Společnost se tak chce vyhnout dalším nařčením.

„Rozhodně bych nedoporučovala dívat se na své upravené fotky Volodymiru Zelenskému (ukrajinský prezident – pozn. red.), Stepanu Poltoraku (ukrajinský ministr obrany – pozn. red.) nebo Ivanu Bakanovi (šéf ukrajinské civilní kontrarozvědky – pozn. red.),“ řekla ředitelka nevládní organizace Digital Security Laboratory (Laboratoř digitální bezpečnosti) Andrina Chulivskaya pro Gal Post.