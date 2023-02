Rusko prakticky prohrálo, ukrajinská ofenziva se čeká na jaře, uvedly USA

Rusko už prohrálo strategicky i takticky. Na setkání kontaktní skupiny pro Ukrajinu v Bruselu to uvedl šéf amerického sboru náčelníků štábů Mark Milley. Americký ministr obrany Lloyd Austin uvedl, že neexistují náznaky, že by se Rusko připravovalo na masivní letecký útok. Ukrajina by na jaře podle něj mohla zahájit ofenzívu