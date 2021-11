Únosce čtyřleté Australanky je posedlý panenkami, fotil se s nimi a bral je na projížďky

„Miluji své panenky. Rád je beru na projížďky, češu jim vlasy a fotím se s nimi na veřejnosti,“ napsal si únosce malé Cleo na Facebook. Hračkami pro děti byl posedlý. Policie jeho dům objevila nacpaný „barbínami“. Nejradši měl šestatřicetiletý muž panenky Bratz.

Čtyřletou dívku, se kterou jej do té doby nespojovalo nic jiného než fakt, že stejně jako ona bydlí v Carnarvonu na západě Austrálie, věznil téměř tři týdny. Zatím není jasné, zda byla Cleo celou dobu v jednom domě, ani co muže k únosu vedlo. Vyšetřovatelé budou mimo jiné hledat záznamy z kamer a mapovat mužovy aktivity.

Vyslechnout musejí také samotnou Cleo a zjistit, co všechno si vytrpěla. „Bude to těžké a je naprosto v pořádku, pokud nám to nebude chtít říct,“ uvedl policejní komisař Col Blanch.

„Můžeme si jen domýšlet, co takto malé dítě za osmnáct dní bez mámy a táty v cizím domě zažilo a jaké trauma bude mít. Doufám, že se z toho dostane,“ dodal. Policisté, kteří ji od návratu k rodičům viděli, nicméně popisují, že se jim Cleo zdá šťastná. Směje se, hraje si a tulí se se svou matkou Ellie a nejraději usíná v jejím náručí.

Holčičku se podařilo vypátrat až poté, co vyšetřovatelé opustili verzi, že se ztratila během kempování s rodinou, a sledovali stopy vedoucí k únosci. Jeden z Kellyho sousedů například nahlásil, že ho viděl kupovat pleny. Na sociálních sítích se pachatel sice kromě své obsese panenkami chlubil tím, že je otcem několika dětí, sousedé však věděli, že žádné potomky nemá.



Únosce se svými panenkami:



Nyní je Kelly obviněn z několika trestných činů včetně únosu dítěte mladšího šestnácti let. U soudu se podle listu The Times choval agresivně a nadával přítomným novinářům. „Dojdu si pro vás,“ křičel. Soudci pak položil otázku, co tam média „sakra dělají“. „Je to otevřené jednání,“ dozvěděl se.

Od středy, kdy ho policie zatkla, skončil už dvakrát v nemocnici s lehčími zraněními, která si způsobil v cele. Bil tam hlavou do zdi. Ublížit si zkoušel i krátce po zadržení. K soudu půjde znovu 6. prosince a tentokrát už v Perthu, kam ho policie převezla. Zveřejnila také nahrávku z chvíle, kdy holčičku uprostřed noci v zamčeném domě našli.

Dívka seděla na zemi v jednom z pokojů a hrála si s hračkami. „Máme ji. Máme ji,“ hlásí jeden z policistů. Pak se jí třikrát zeptal na jméno. „Jmenuju se Cleo,“ odpovídá třesoucím se hláskem děvče, zatímco na ni mluví ještě další lidé. „Jmenuješ se Cleo,“ říká strážník s úlevou. „Už jsi v pořádku, děťátko,“ říká další.