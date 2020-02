Austrálie podle šéfa tajné služby čelí nevídané hrozbě špionáže a vměšování ze zahraničí

Canberra Austrálie čelí nevídané hrozbě v podobě špionáže a vměšování ze zahraničí. V pondělí to ve výročním hodnocení situace v zemi prohlásil šéf tamní zpravodajské služby ASIO Mike Burgess. Žádnou konkrétní zemi podle agentury Reuters nejmenoval, prohlásil ale, že řada států se snaží ovlivňovat australské zákonodárce, vládní představitele, zástupce médií, šéfy předních společností či akademiky.

Senátor Rex Patrick z malé centristické strany chce, aby Austrálie podobně jako USA či Česko označila Čínu za hlavního strůjce těchto podvratných snah, napsala agentura AP.



„Míra hrozby, které ze strany zahraniční špionáže a vměšování čelíme, je dosud nevídaná. Nyní je vyšší, než tomu bylo na vrcholu studené války,“ uvedl v projevu Burgess.

Ač Burgess žádný konkrétní stát nezmínil, Reuters poznamenal, že australské tajné služby loni připsaly Číně odpovědnost za kybernetický útok na systémy parlamentu a trojice největších politických stran před volbami v roce 2018. Peking tehdy vinu odmítl a Austrálie se podle informací Reuters rozhodla identitu útočníků nezveřejnit, aby ochránila obchodní vztahy s Čínou.

Senátor Rex Patrick z malé centristické strany CA v úterý v reakci na Burgessovu zprávu vyzval vládu, aby označila Čínu za zemi, která se snaží nejvíce vměšovat do australských záležitostí. „Je takřka jisté, že za řadou případů zahraničního vměšování je Čína. A my bychom je měli konfrontovat, tak jako to dělají Kanaďané, Američané a Češi,“ uvedl.

Ministr vnitra Peter Dutton, pod jehož resort ASIO spadá, ale Patrickovu výzvu podle AP odmítl a prohlásil, že hrozbě Austrálie čelí na vícero frontách. „Nemluvíme jen o Číně. Hovoříme o Rusku, Íránu a dalších,“ řekl.

Spojené státy v případě Číny upozorňují na nebezpečí využití technologií čínských společností, mimo jiné firmy Huawei, při budování mobilních sítí páté generace (5G). Podle USA je možné, že Peking do těchto sítí díky vlivu na čínské společnosti získá přístup. Před výrobky firmy Huawei varoval také český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).