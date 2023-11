V Austrálii rozhánějí bezdomovce smyčkou písně pro děti, autoři protestují

Starosta Bunbury Jaysen de San Miguel listu The Washington Post potvrdil, že se nad pódiem nepřetržitě šířily tóny Horké brambory; popřel ale, že by jejich účelem bylo přimět bezdomovce k odchodu. Kapela nicméně městskou radu vyzvala, aby s přehráváním songu přestala.

„Naše hudba vznikala s cílem přinést dětem a rodinám po celém světě radost a štěstí,“ uvedl v prohlášení mluvčí Wiggles. „A jsme hluboce rozčarovaní, když se dozvídáme, že je využívána k jakémukoli jinému účelu,“ dodal.

Na pódiu a nedaleké autobusové zastávce táboří desítky bezdomovců, řekla Louise Giolittová, výkonná ředitelka neziskové skupiny Rada Západní Austrálie pro sociální služby. Oficiální činitelé města Bunbury už podle jejích slov vyhnali bezdomovce z tohoto veřejného prostoru během podzimu 2021.

A není to ani poprvé, co ve městě padlo obvinění, že se radní snaží bezdomovce odradit s pomocí muziky – v roce 2016 si k tomuto účelu zvolili nepřetržité přehrávání songu I Go to Rio (Jedu do Ria) australského písničkáře Petera Allena.