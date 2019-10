Babiš se setkal v Tokiu s premiérem Abem, pozval ho do Prahy

Tokio/Praha Český premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek v Tokiu sešel se svým japonským protějškem Šinzóem Abem a pozval ho do Prahy. Vhodnou příležitostí k návštěvě by mohlo být stoleté výročí navázání diplomatických vztahů obou zemí, které Praha a Tokio oslaví příští rok.

Babiš uvedl, že by Česká republika chtěla během návštěvy japonského premiéra dokončit a podepsat dohodu o strategické spolupráci s Japonskem. V japonské metropoli se prý také snažil přesvědčit japonskou stranu o zavedení přímého leteckého spojení Prahy a Tokia.



„Považujeme Japonsko za velice důležitého ekonomického partnera a investora... V Česku máme 266 japonských firem, které zaměstnávají asi 51 000 našich lidí, takže je tady obrovský potenciál spolupráce,“ podotkl český premiér.

„Příští rok oslavíme společně 100 let navázání diplomatických vztahů a já jsem pozval premiéra Abeho na návštěvu. Chtěli bychom během této návštěvy specifikovat a podepsat dohodu o strategické spolupráci,“ uvedl Babiš.

Spolupráce by se měla podle Babiše zaměřit na to, co ČR nejvíc trápí, a to je podle něj nedostatek pracovní síly. Českou ekonomiku je třeba podle mínění premiéra transformovat s využitím robotizace, umělé inteligence a dalších vyspělých technologií.

Babiš uvedl, že ve čtvrtek v Japonsku navštívil technologickou firmu NEC (Nippon Electric Company), která vyrábí například přístroje na rozpoznávání tváře. Ty by se daly v budoucnu využít třeba na letištích k rychlejšímu odbavení pasažérů. Český premiér rovněž připomněl, že firma Toyota, která vyrábí auta v Kolíně, chce zvýšit produkci.

Předseda české vlády zastupoval v úterý Česko na slavnostním uvedení nového japonského císaře Naruhita na trůn, čímž ho pověřil prezident Miloš Zeman. Čtvrtkem svou návštěvu v Japonsku končí.