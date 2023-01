V Chile opět řeší smrt Pabla Nerudy, básníka mohla zabít bakterie

Pablo Neruda, který podporoval levidovéhjo prezidenta Salvadora Allendeho, zemřel v roce 1973 několik dní po státním převratu, který vedl generál Augusto Pinochet. Podle oficiálních dokumentů básník zemřel kvůli komplikacím způsobeným rakovinou prostaty.

Toto odůvodnění však u řady lidí vyvolávalo podezření. V roce 2017 komise mezinárodních expertů vyloučila, že Neruda zemřel na nemoc uvedenou v úmrtním listu. Příčinu úmrtí se jí ale nepodařilo určit.

Experti se tentokrát zaměří na bakterii Clostridium botulinum, která je pro tělo velmi toxická. Její velkou koncentraci vědci objevili v zubech básníka, které získali při exhumaci těla v roce 2013. Odborníci by měli určit, zda zaznamenaná koncentrace byla slučitelná se životem a jak se tato bakterie dostala do Nerudova těla.

Pablo Neruda na snímku z roku 1971

„Analýzy pomohou zjistit, zda se jedná o kmen, se kterým se manipulovalo v laboratoři. To by byl velmi důležitý výsledek, který by mohl ovlivnit směr vyšetřování,“ řekla agentuře EFE soudkyně Paola Plazaová.

Nositel Nobelovy ceny se podle historiků chystal po vojenském puči odjet do Mexika, a stát se tak představitelem opozice proti Pinochetově diktatuře, která v Chile trvala do roku 1990.