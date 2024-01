Americké námořnictvo kvůli dominanci šachuje s loděmi na Blízkém východě

Když koncem loňského roku v Rudém moři začaly přibývat útoků raket a bezpilotních letounů, posádka lodi USS Bataan sloužila nonstop. Úkol by jasný - sestřelit nebezpečí dříve, než se dostane k proplouvajícím obchodním lodím.

Tento a více než tucet dalších scénářů americká armáda nyní simuluje ve Středozemním moři, kde obchodní námořní doprava je ohrožena jen málo.

USS Bataan je obojživelná válečná loď s několika palubami plnými obrněných vozidel a vojenské techniky a spodním prostorem, který může nabrat vodu a vypustit vyloďovací plavidla přímo do moře.

Je součastí flotily, která nyní dokončuje misi ve Středomoří a následuje letadlovou loď USS Gerald Ford, která byla na Nový rok na otočku ve Spojených státech.

Na Bataanu a dvou dalších podpůrných lodích USS Mesa Verde a USS Carter Hall slouží přes 2 500 vojáků a námořníků.

Podle amerického experta na blízkovýchodní politiku Gregoryho Aftandiliana má flotila s lodí Bataan dva stěžejní úkoly.

„Má to odradit Hizballáh od zvýšení raketových útoků proti Izraeli a posílit americkou námořní přítomnost v Rudém moři, aby snad odradila i Húsíe od dalších útoků na lodní dopravu v této lokalitě,“ říká Aftandilian. Zároveň varuje, že přítomnost amerických lodí může vyprovokovat Írán do nejvyšší míry. „Írán v žádném ohledu nemůžeme podcenit,“ dodává.

Podplukovník námořní pěchoty Jeremy Hawkins, vedoucí plánovač úkolového uskupení, říká, že rozmístění námořních sil je zcela přizpůsobeno povaze konfliktu na Blízkém východě.

„Jsme schopni operovat skutečně autonomně v mezinárodních vodách a i ve vzdušném prostoru. A to nám dává velkou svobodu, kterou pro zdárný úspěch operace potřebujeme,“ řekl. Zatímco mluvil, nad hlavou se mu z paluby rozlétl „jump jet“ AV-8B Harrier, který zahájil noční let určený k udržení připravenosti pilotů a podpůrného personálu.

Válka v Gaze, která trvá již 15. týden, ostře zvyšuje napětí v mnoha oblastech celého regionu, do nichž jsou již nyní zapojeny mnohé militantní skupiny podporované Íránem, včetně Hizballáhu v Libanonu a Húsíjského hnutí v Jemenu.

Spojené státy v říjnu shromáždily velkou část námořních sil a ty vyslaly na Blízký východ v čele s dvojicí letadlových lodí poté, co útoky Hamásu v Izraeli vyvolaly probíhající odvetnou ofenzívu v Gaze.

USS Bataan v pátek plul směrem k východnímu Středomoří poté, co se zúčastnil cvičení s ostrou palbou s Řeckem, členem NATO, na pevnině země. Na moři jsou členové posádky už šest měsíců, jejich nasazení se kvůli krizi prodloužilo.

Americká armáda spoléhá na schopnosti rychlého nasazení 26. expediční jednotky námořní pěchoty se základnou v Severní Karolíně v kombinaci s námořnictvem. To znamená, že odstřelovači a demoliční experti tráví své dny v těsné blízkosti lékařů na jednotce intenzivní péče a zpravodajských důstojníků.

Všichni žijí propojeni labyrintem chodeb bez oken, mnozí využívají odlehlá zákoutí, aby si vyhloubili prostor pro cvičení, nebo využívají sklonu palubních ramp ke cvičení. Čtrnáct pater obytných a administrativních prostor je omotáno kolem helikoptérového hangáru a nemocnice umístěné uprostřed 257 metrů dlouhé (843 stop) lodi.

Pilot útočného vrtulníku námořní pěchoty kapitán Sam Peters říká, že doufá, že se brzy vrátí domů do svého domova ve Valdostě na jihu amerického státu Georgia, ale uvědomuje si, že jeho pobyt na lodi by se mohl opět prodloužit. „Abych byl zcela upřímný, neustále cvičíme a jsme neustále připraveni reagovat na krizové situace, nemyslím si, že by se naše poslání nějak výrazně změnilo,“ řekl. „Řekl bych, že rozdíl (po příjezdu do Řecka) je v tom, že jídlo je o něco lepší.“