Během pandemie nás na ulici i obcházeli, říká Čech žijící poblíž Pekingu. Číňané viní ze zanesení viru svět

Peking Že je situace s virem vážná, mu došlo, když Čína vyhlásila placené volno pro většinu populace. Stalo se tak náhle, nemoc udeřila v plné síle během pár dní. Čecha Václava Svobodu, někdejšího mládežnického mistra republiky v šachu, zastihla pandemie poblíž Pekingu, kde již dva roky žije a pracuje jako datový analytik pro jednu velkou finanční organizaci.

Lidovky.cz: Kdy jste začal vnímat, že je zle a že se virus jen tak nepřežene?

Situace se vyhrotila dost skokově, když se během týdne volna, co tu byl, uzavřela skoro celá země a přestalo se chodit do práce na několik týdnů (ze začátku nebyl ani homeoffice, prostě se nepracovalo). Že to není sranda, bylo jasné, když Čína v podstatě vyhlásila placené volno pro naprostou většinu populace. To se v zemi, kde ekonomicky růst je nadevše, jen tak nestane.

Lidovky.cz: Jaké to bylo trávit čas během pandemie v Číně? Jak se promítla do běžného života?

Pandemie v Číně naplno vypukla na konci ledna, před začátkem Nového čínského roku, což je hlavní zdejší svátek. Vypuknutí pandemie mi tak zkazilo naplánovanou dovolenou. Necelé dva měsíce potom platila tvrdá opatření, ze začátku se nepracovalo, potom jen z home office, ven se moc nechodilo, zároveň ale nebyl problém nakoupit si jídlo nebo cokoliv jiného zvláště proto, že tady si lze všechno velmi jednoduše objednat on-line a nechat si doručit domů.

Lidovky.cz: Už se situace lepší? Jaký je současný stav a co za opatření zde stále platí?

Běžný život už je blízko normálu, stále vám měří teplotu u vstupu téměř kamkoli, většina lidí stále nosí roušky, ale na většině míst už nejsou povinné.

Problém je s cestováním, z Číny se teoreticky dostat lze, ale prakticky je dost náročné najít volný let. Sem se jako cizinec nedostanete.

Lidovky.cz: Jak to je s cestování ve vnitrozemí?

To je také náročné, protože jako cizince vás málo kde ubytují, na druhou stranu Číňané mohou už cestovat zcela normálně. Je stále pár měst, která jsou uzavřená, ale jsou to opravdu jen výjimky.

Jako cizinec můžete v principu jet kamkoliv, musíte se připravit na více kontrol a byrokracie, ale problém to není. Problémem je ale sehnat ubytování, většina hotelu nemůže nebo občas nechce ubytovávat cizince. Kolegům se povedlo nedávno najít přes AirBnB, kde je ubytovali, ale obecně je to stále problém.

Lidovky.cz: Kam jste měl o volnu namířeno?

Plánovali jsme jet do Šanghaje, protože většina Číňanů během Nového čínského roku jede domu za rodinou a Šanghaj pak není tak přecpaná jako obvykle.

Lidovky.cz: Provázely rušení dovolené komplikace ?

Zrušení rezervací nebyl problém. Vzhledem k tomu, že vláda nechtěla, aby lidé cestovali, donutili prodejce vrátit všechny peníze.

Lidovky.cz: Jaké to je být v současnosti cizincem v Číně? Nenahlížejí na vás jako na možného přenašeče?

V současnosti už je to vcelku v pohodě, v době, kdy pandemie vrcholila, to bylo občas trochu nepříjemné, stalo se nám, že místní si odsedávali v restauraci nebo nás obcházeli na ulici.

Lidovky.cz: Měl jste možnost sledovat místní média? Jakým způsobem informovala o šířícím se viru?

Občas čtu anglickou verzi zdejších médií, což je ale taková zředěná verze propagandy oproti těm domácím. Co píšou ta čínská, to se dozvídám hlavně od kolegů. Píše se zde, jak Čína zvládla pandemii bezkonkurenčně nejlépe, jak málo je tu nových případů a zmiňují různé spekulace naznačující, že virus vznikl mimo Čínu, že sem byl zavlečen ze zahraničí.

Lidovky.cz: Bojí se místní ještě viru?

Číňané mají pocit, že pandemie je už za nimi a život se vrací rychle do starých kolejí. Neumím posoudit, jak to vypadá v jiných částech země, které byly zasaženy pandemií více, ale tady u Pekingu, kde bydlím, je situace už opravdu velmi blízko normálu.

Lidovky.cz: Co se všechno v zemi za poslendí měsíce změnilo?

Posun ekonomie do digitálního světa tu není tak výrazný, protože, jak jsem zmínil, vše tu on-line fungovalo dobře ještě před pandemií. Řekl bych, že se urychlily některé trendy, které tu byly už předtím. Zesílila cenzura a celková snaha o kontrolu společnosti. Během krize se zavedla opatření, která lépe umožňují vládě kontrolovat, kde se kdykoli nacházíte a není úplně jasné, zda budou zrušeny, až krize pomine. Zároveň se posílily antipatie vůči USA a víra, ze čínský systém je lepší než ten západní.

Lidovky.cz: Setkal jste se osobně s nemocí covid-19?

Jsem z oblasti, která byla koronavirem zasažena velmi málo, takže nemám žádnou osobní zkušenost s covidem. Co se týče veřejného zdravotnictví tady obecně, ve velkých městech je na rozumné úrovni, i když určitě horší než v Evropě. V menších městech a na venkově je pak úroveň spíše nízká. Zároveň si ale můžete připlatit soukromou péči, která je vcelku na úrovni.

Lidovky.cz: Jak to vypadá na trzích? Jsou k vidění běžně i tolik v Evropě zmiňovaní průvodci nemoci netopýři?

Místní trhy navštěvuji občas, ale trhy tady na severu se více podobají trhům, jak je známe z Evropy, než těm ve Wu-chanu. Nalezneme zde exotičtější ovoce a zelenina než u nás, ale rozhodně tu nenarazíte na netopýry.