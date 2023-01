Antverpy plné drog a zbraní. Gangy zabily dítě, zamést s nimi má armáda

„Chceme více prostředků, více akce, abychom s tímto problémem mohli konkrétněji bojovat. Chci povolat armádu a pomoci tak policii. Musíme v Antverpách zapojit ministerstvo obrany, abychom měli víc zdrojů,“ řekl ve středu místopředseda belgické vlády David Clarinval.

Reagoval tak na slova antverpského primátora Barta De Wevera. Lídr separatistické Nové vlámské aliance kvůli neúnosné situaci žádá, aby tamní přístav střežilo více policistů. A pokud to prý není možné, měli by nastoupit vojáci. Stejně tak by se podle něj měl posílit dohled soudů a rád by svolal národní bezpečnostní radu.

Primátor po zprávách tajných služeb, že se ho gangy chystají zabít, už v minulosti získal nepřetržitou policejní ochranu. Sám považuje aktivity narkomafie za větší bezpečnostní hrozbu než terorismus a varoval, že se mafiáni se svými špinavými penězi postupně probojovávají až do nejvyšších vrstev společnosti.

„Je nutné, aby se celý systém zastřešil tak, aby to nespadalo jen do kompetencí určitých ministerstev,“ dodává i městská radní Annick De Ridderová, která má na starost antverpský přístav. Svolání bezpečnostní rady by podle ní mohlo do oblasti napumpovat víc peněz.

Přestože celníci přímo v přístavu neustále rozšiřují své řady a vyvíjejí nové způsoby, jak na pašované drogy přijít, v boji s narkobyznysem prohrávají. Odhalí jen zlomek zásilek. Loni tento zlomek překonal nový rekord – necelých 110 tun kokainu. Bylo to poprvé, kdy „úlovek“ úřadů vážil víc než 100 tun. Ještě v roce 2021 zabavily 89,5 tun.

Právě Antverpy jsou totiž pro gangy jednou ze dvou bran dál do Evropy. A v celé Belgii se pak podle deníku The Guardian daří zachytit asi 40 procent evropského kokainu. Celníci ho nacházejí tolik, že ho nestíhají likvidovat. Loni proto oznámili, že potřebují víc pecí, aby mohli hromady kokainu spálit dřív, než se do skladů vloupou zločinci a pokusí se své zboží získat zpět.

„Přístav je společně se svým nizozemským protějškem v Rotterdamu u mezinárodních zločineckých organizací pašujících drogy oblíbený kvůli své ústřední poloze v severozápadní Evropě, ale i vzhledem k dlouhé tradici přepravních tras z Jižní Ameriky,“ řekl v úterý ministr financí Vincent Van Peteghem. Tisková konference přišla pouhý den poté, kdy v zásadě nudná problematika pašování drog dostala tragický náboj.

Obavy se naplnily, ve válce zemřelo dítě

Během přestřelky znepřátelených gangů ve čtvrti Merksem byla v garáži jednoho z domů zabita jedenáctiletá dívka. Pitva podle portálu VRT prokázala, že ji zasáhla kulka. Útočníci údajně pálili ze „zbraně typu kalašnikov“. Děvče se snažil zachránit soused, ale neúspěšně. Zemřelo po převozu do nemocnice. Zranění utrpěli i její osmapadesátiletý otec a dvě sestry ve věku třináct a osmnáct let.

Rodina má podle primátora vazby na tamní obchod s drogami a úřady o ní vědí. Portál VRT nicméně s odkazem na policii doplňuje, že s podsvětím jsou spojení spíš příbuzní dívčiny matky. „Zjevně to bude vyřizování účtů mezi pašeráky. Drogová válka postupuje. Kriminálníci útočí na domy jiných kriminálníků. Toto zažíváme už měsíce. To, čeho se už nějakou dobu obávám, se naplnilo: Nevinná oběť, dítě, přišla o život,“ řekl médiím De Wever.

S nápadem povolat armádu nicméně nesouhlasí třeba ministr spravedlnosti Vincent Van Quickenborne. Upozorňuje, že vojáci mohou na přístav jen dohlížet. „Nechcete žít v zemi, kde policii nahradí armáda,“ uvedl podle listu The Brussels Times s dovětkem, že vojáci by v současnosti sehráli jen „symbolickou úlohu“.

Neočekává ani, že by v nejbližší budoucnosti došlo na svolání bezpečnostní rady. Upozorňuje však na jednu možnou cestu: „Dnes zachytíme kolem 11 procent (dovážených) drog. Pokud se dostaneme na 20 procent, Antverpy podle Europolu přestanou být pro zločinecké gangy atraktivní. Na tom teď musíme zapracovat.“

Podle něj tak přijdou ještě přísnější kontroly dodávek i personálu v přístavu. Úřady se také musí dohodnout s velkými přepravními společnostmi, aby vyvinuly daleko „chytřejší“ kontejnery. Ministryně vnitra Annelies Verlindenová pak poukazuje na fakt, že nasazení armády není řešením každého bezpečnostního problému v zemi.

„Pokud si dobře vzpomínám, Bart De Wever v létě říkal, že armáda není patřičně trénovaná na boj s tímto typem situace. Kvůli teroristické hrozbě byla některá místa s velkým počtem lidí střežena. Ale tady řešíme domy rozeseté po celých Antverpách. Armáda není dostatečně vybavena ani trénována, aby to uměla řešit. Primárně je to policie, kdo to tu dobře zná,“ míní.