Satelity ukázaly ruské výzvědné letadlo, které se stalo cílem sabotáže

Na satelitních snímcích pořízených 28. února jsou na křídlech letadla patrné tmavé skvrny. Také barva křídel je jiná než na srovnatelné fotce z 19. února, ale to podle investigativní skupiny Bellingcat může být způsobeno tím, že na letišti sněžilo. Podle ní tak není možno jednoznačně potvrdit prohlášení běloruské opozice, že letadlo po útoku není provozuschopné.

Běloruská policie v pondělí vyhlásila pátrání po devětadvacetiletém Nikolaji Švecovi, narozeném na Krymu. Podle opozičního portálu Zerkalo ho podezřívá „ze spáchání zvláště závažného zločinu“ v Mačuliščy a rozdává autodopravcům a zdravotníkům snímky „s prosbou o bdělost“.

O diverzi proti ruskému zpravodajskému stroji informovala v neděli běloruská opoziční organizace ByPol sdružující bývalé představitele běloruských silových struktur. Útok připsala partyzánům z hnutí Peremoha (Vítězství), kteří podle ni použili dva drony. O použití bezpilotních strojů hovoří i ruští vojenští publicisté.

Rusové mají v Bělorusku jediný letoun A-50, který koordinuje raketové údery bombardérů a dokáže sledovat současně až šedesát cílů. Pokaždé když vzlétl, na Ukrajině vyhlašovali letecký poplach. „Koriguje činnost veškerého letectva nepřítele. Je to velice důležité a drahé letadlo,“ vyjádřil se dříve šéf ByPolu.

Portál BBC News ve svém ruskojazyčném vydání napsal, že letadlo A-50 je vojenským cílem velkého významu a označil ho za „uši, oči a nervový systém“ leteckého uskupení. Soudě podle informací na sociálních sítích byly na letecké základně mimo jiné i stíhačky MiG-31 a nákladní letadla Il-76, které by však představovaly cíle menšího významu.

Pokud by se zásah letadla A-50 potvrdil, znamenalo by to, že útok byl dobře naplánovaný. Rusko má k dispozici dohromady devět sovětských letadel A-50 a čtyři stroje v modernizované verzi A-50U, dodal portál. Jiné zdroje uvádějí šest modernizovaných A-50U a tři původní A-50 ve službách ruského letectva, tři stroje v exportní verzi zakoupila Indie.

Zásah ruského letadla A-50 na běloruském letišti potvrdilo ukrajinské letectvo, napsal s odkazem na vyjádření mluvčího letectva Jurije Ihnata ve státní televizi ukrajinský server Fokus. Kreml podle Reuters odmítl vyjádření šéfa ByPolu komentovat. Minsk se k poškození letadla na základně Mačuliščy zatím nevyjádřil.