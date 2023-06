NATO nebere ruské jaderné zbraně v Bělorusku vážně, míní Cichanouská

Západní státy mlčí ohledně rozmístění ruských jaderných zbraní v Bělorusku, protože to pro ně netvoří novou hrozbu. V rozhovoru pro stanici BBC to řekla běloruská opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská. Přesun jaderných zbraní do Běloruska už podle tamního vůdce Alexandra Lukašenka začal, Moskva dříve informovala, že se tak stane v červenci.