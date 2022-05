Přítelkyně opozičního novináře Ramana Prataseviče dostala v Bělorusku šest let vězení

Běloruský soud poslal na šest let do vězení přítelkyni běloruského opozičního novináře Ramana Prataseviče Sofiju Sapegaovou. Policie Rusku zadržela loni v květnu spolu s Pratasevičem poté, co úřady donutily v Minsku přistát civilní letoun míří z Atén do Vilniusu. Incident odsoudila řada zemí a mnohé pak rozšířily sankce proti běloruskému režimu.