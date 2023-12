Nejhorší Vánoce v historii. Betlém je letos kvůli válce s Hamásem opuštěný

Ještě před útokem Hamásu na izraelské obce a odvetnou izraelskou operací byl diář betlémského hotelu Alexander na Vánoce beznadějně plný. Nevešel by se tam už ani jeden další turista nebo poutník. Postupně však svou rezervaci zrušili úplně všichni. „Všechno je prázdné. Všechny pokoje jsou zcela prázdné,“ ukazuje majitel hotelu Joey Canavati.

Nakonec tak musel zavřít a všech patnáct zaměstnanců poslat domů. „V Betlémě každý žije z turismu. A když je všechno zavřené, celé město, je zavřená i celá země. Je to neuvěřitelné. Toto jsou nejhorší Vánoce v historii,“ zoufá si. Fronty se netvoří ani v betlémské bazilice Narození Páně, kde se podle Bible narodil Ježíš Kristus, na náměstí před kostelem nestojí tradiční vánoční strom a chybí i výzdoba.

Ve stínu války v Gaze se palestinské vedení města na Západním břehu Jordánu rozhodlo oslavy omezit, konají se tak jen náboženské obřady. Dva týdny před Vánocemi zavřely také stánky se suvenýry rozeseté po náměstí. Až na jeden. „Obchod Narození Páně“ nechal dveře otevřené, přestože zákazníci se právě nehrnuli. „Otevřít obchod každý den nám dává energii a naději do budoucna. Nechceme ztratit naději, chceme si ji uchovat pro naše děti,“ vysvětluje pro agenturu Reuters Rony Tabaš, jehož dědeček obchod poprvé otevřel už v roce 1927.

Odliv turistů je znát i v restauracích. Jedna z nich, restaurace Afteem, tu funguje od roku 1948, teď však prodá zhruba 10 až 15 procent svého běžného objemu. Zůstává však otevřená, aby „zaměstnanci měli jak uživit své rodiny“, říká spolumajitel tohoto podniku Ala’a Salameh. Patří ke čtvrté generaci majitelů, tu první vyhnali z Jaffy v roce 1948 po založení Izraele.

„Modlíme se za mír. Betlém je město, kde se mír zrodil. Mělo by proto být poslem míru, který ho bude šířit po celém světě,“ míní palestinský restauratér. Posvátné místo křesťanů se přitom teprve loni začalo vzpamatovávat z covidových let, kdy byly zakázány lety do Izraele a ani do Betléma se žádní zahraniční turisté nedostali.

Před pandemií se půlnoční mše tradičně účastnily tisíce poutníků. V roce 2020 museli kvůli hygienickým opatřením zůstat doma i místní obyvatelé, o rok později táhli veškerou vánoční atmosféru sami. Loni během Vánoc přijelo do Betléma na 120 tisíc poutníků, rekord je podle agentury EFE z roku 2019, kdy to bylo 150 tisíc. Za celý rok toto město navštíví na dva miliony turistů či poutníků. Na příjmech z turistiky je přímo či nepřímo závislých na 90 procent z 30 tisíc obyvatel Betléma, dodává EFE.

Místo stromku hromada suti. A na ní Ježíšek

Po loňském návratu života do města je tak nyní zase prázdno. „Nemůžeme slavit, když naši bratři a sestry ve Svaté zemi trpí hladem a umírají kvůli válce,“ řekl agentuře katolický farář Ramí Asakríja, který do Betléma přijel před více než dvaceti lety z Jordánska a nyní působí v kostele svaté Kateřiny poblíž baziliky Narození Páně.

V luteránském evangelickém kostele místo vánočního stromku do rohu nasypali hromadu sutin, do níž se změnila dvoumilionová Gaza, a položili do ní Ježíška. „Nemůžeme slavit narození Ježíše Krista ve chvíli, kdy je proti našemu lidu v Gaze páchána genocida. Necítíme se na oslavy,“ uvedl pro tureckou agenturu Anadolu tamní pastor Munzir Išak, přičemž zvolil slovo, které pro vojenskou operaci Izraele v Gaze používají Palestinci a jejich podporovatelé. Izraelci a jejich spojenci odmítají, že by vojáci v Gaze vyvražďovali celý národ. Zničení slibují jen Hamásu.

„Náš vzkaz sobě samým je tento: Bůh je v této bolesti s námi. Kristus se narodil ze solidarity k těm, co mají bolesti a trpí. Bůh je na straně utlačovaných. Za druhé bychom chtěli říct církvím ve světě: ‚Bohužel, Vánoce v Palestině vypadají takto,“ pokračuje duchovní, podle nějž tamním lidem při pohledu na Ježíška vytanou na mysl „brutálně zabité děti v Gaze“. Ve válce už tam zemřely až tisíce dětí a mladistvých, jejich přesné počty však není možné nezávisle ověřit.

Palestinští teroristé 7. října v Izraeli zavraždili přes 1 200 lidí včetně dětí a dalších zhruba 240 unesli do Pásma Gazy, opět včetně dětí. Ty už se ze zajetí v drtivé většině případů vrátily, často však hluboce traumatizované. Některé také během masakru přišly o rodiče anebo celou rodinu.

Takto to v Betlémě vypadalo v době covidu, letos je situace podobná: