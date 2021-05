Běžec ve Švédsku objevil v lese poklad z doby bronzové. Jde především o artefakty určené ke zdobení těla

Stockholm Švédský orientační běžec nedávno narazil v lese na západě země na poklad z doby bronzové. Zhruba padesát historických artefaktů objevil při vytváření map pro svůj sportovní klub. Půda v lese nedaleko města Alingsaas vydala mimo jiné náhrdelníky nebo náramky staré odhadem 2500 let, napsala na webu stanice BBC.

„Nejdříve jsem si myslel, že to může být lampa. Ale když jsem se podíval blíže, uviděl jsem, že to jsou staré šperky,“ uvedl kartograf a orientační běžec Thomas Karlsson. Unikátního pokladu si všiml ve chvíli, kdy se díval do mapy, na které pracoval. Starodávné cennosti vyrobené z bronzu ležely na zemi nedaleko balvanů v místním lese a úřady se domnívají, že je pravděpodobně vyhrabala nějaká zvířata.



Archeologové odhadují, že šperky pocházejí z doby zhruba 750 až 500 let před naším letopočtem. Domnívají se, že je někdo tehdy mohl na místě zanechat například jako obětiny bohům. Vědci podle BBC zároveň upozorňují, že podobné poklady švédské lesy vydávají jen zřídka, jelikož severské starověké kmeny obvykle dary božstvům dávaly do řek nebo mokřadů.

Nalezené artefakty pochází z doby bronzové.

Profesor archeologie z univerzity v Göteborgu Johan Ling si zároveň pochvaluje, jak dobře jsou artefakty zachovalé. „Většina předmětů může být spojena s ženou nebo ženami, které měly vysoké postavení,“ řekl Ling. „Byly určené k ozdobení částí těla, jsou mezi nimi náhrdelníky, náramky na zápěstí nebo kotníky. Našly se tam i velké jehly nebo očka, které se používaly k dekoraci, a aby držely pohromadě části oblečení,“ dodal Ling podle agentury AFP.

Švédské zákony vyžadují, aby lidé veškeré nalezené historické předměty hlásili policii nebo úřadům, jelikož je stát považuje za svůj majetek. Národní památkový ústav poté rozhodne, zda si nálezce zaslouží odměnu a jaká by měla být. Karlsson by odměnu považoval za hezký bonus, ale není prý pro něj důležitá. „Je fajn být součástí zkoumání historie. Jelikož neexistují psané zdroje, víme toho o této době jen velmi málo,“ nechal se slyšet.

Doba bronzová trvala na území dnešní Skandinávie zhruba od roku 1700 do roku 500 před naším letopočtem, poté ji nahradila doba železná, která trvala přibližně do roku 800 našeho letopočtu. Následně začala éra Vikingů, připomíná BBC.