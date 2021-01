‚Bezúčelné a cynické.‘ Bidenova administrativa odsoudila sankce Číny vůči činitelům USA

Washington/Praha Čínské sankce vůči činitelům administrativy bývalého prezidenta Donalda Trumpa jsou „bezúčelné a cynické“, uvedla ve čtvrtek mluvčí americké Národní bezpečnostní rady (NSC). Poradní orgán prezidenta Spojených států, kterým je od středy demokrat Joe Biden, Američany bez ohledu na stranickou příslušnost vyzval, aby krok Pekingu odsoudili. Informovala o tom agentura Reuters.

„Uvalení těchto sankcí v den inaugurace se zdá jako pokus využít rozporů stran,“ uvedla mluvčí NSC a dodala, že Biden se na spolupráci s představiteli demokratů i republikánů, díky které zlepší pozici USA vůči Číně, těší.



Peking ve středu uvalil sankce na 28 amerických činitelů včetně dosluhujícího ministra zahraničí Mikea Pompea, a to kvůli vměšování se do vnitřních záležitostí Číny. Rozhodnutí čínské ministerstvo zahraničí oznámilo jen několik minut poté, co se Biden ujal prezidentského úřadu.

Čínská diplomacie krok zdůvodnila tím, že dotčení činitelé „plánovali, propagovali a provedli sérií šílených kroků, kterými se těžce vměšovali do vnitřních záležitostí Číny, podkopávali čínské zájmy, urazili čínský lid a závažně narušili čínsko-americké vztahy“.

Kromě Pompea se sankce, které mimo jiné nedovolují cestu do pevninské Číny, Hongkongu a Macaa, týkají například exministra zdravotnictví Alexe Azara a Trumpových někdejších poradců Stevea Bannona a Johna Boltona.

Vztahy mezi Čínou a Spojenými státy jsou dlouhodobě napjaté a v posledních letech se ještě více zhoršily. Tento měsíc Peking popudilo rozhodnutí Washingtonu zrušit své vnitřní restrikce, které po desetiletí platily pro styk mezi americkými činiteli a jejich protějšky na Tchaj-wanu.

Další rozkol přineslo tento týden oznámení Pompea, že USA považují zacházení Číny s etnickými Ujgury v autonomní oblasti Sin-ťiang za genocidu. Kandidát Bidena na ministra zahraničí Antony Blinken s výrokem následně souhlasil.

„Tento americký politik je nechvalně známý pro své lhaní a podvody a dělá ze sebe šaška, je terčem posměchu,“ reagoval na Pompea mluvčí čínského ministerstva zahraničí.