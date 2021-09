Biden dříve kritizoval Trumpa kvůli migraci, tvrdý přístup ale zachoval. Hodí se i sporná vyhláška

Když se v červnu vrátila americká viceprezidentka Kamala Harrisová ze své první zahraniční cesty po střední Americe, byla plná elánu. Cílem její mise bylo vyřešit migrační krizi, která Spojené státy trápí již po několik dekád.

„Budeme stavět na tom, co funguje. A budeme se odvracet od toho, co nefunguje,“ uvedla viceprezidentka při představování nové strategie boje s migrací. „Nebude to hezké, posun nebude instantní, ale jsme připraveni udělat vše správně.“

Tehdy představený dokument obsahoval plány na ochranu a zajištění pracovních příležitostí v zemích, z nichž lidé do USA prchají, ale i vytvoření nových způsobů, jak se migranti mohou legálně do Spojených států dostat. Jedním z hlavních bodů pak bylo „vytvoření a zajištění lidského přístupu na hranicích.“

O tři měsíce později je však jasné, že se příliš nezměnilo. Podle vládních dat americké úřady jen v srpnu na hranici s Mexikem zadržely přes 195 tisíc migrantů. Na jižní hranici USA se navíc v posledních týdnech usadilo na 15 tisíc lidí a přes řeku Rio Grande se dostávají do Texasu. Převážně jde o lidi prchající z Haiti, které se dlouhodobě potýká s živelnými i politickými krizemi. Jen v posledních měsících ostrovní stát zasáhlo zemětřesení, tornádo a proběhl zde atentát na prezidenta.

Situace na mexicko-americké hranici se vyhrotila na začátku tohoto týdne. Pohraniční stráž vyslala několik jezdeckých patrol, které měly zakročit proti migrantům, kteří nelegálně překonávali hranici. A jejich zákrok zaznamenala média. Fotografie, na nichž členové pohraniční stráže na koních zahánějí migranty zpět do řeky, chytají je za trička a šlehají kolem sebe opratěmi, vyvolaly v zemi silné emoce.



„Neviděl jsem, že by někoho bičovali, ale hodně kolem sebe šlehali opratěmi. Chytili jednoho migranta za tričko, myslím, že ho nezranili,“ uvedl fotograf AFP Paul Ratje, který snímky pořídil.



Případ musel řešit i Bílý dům. „Je strašné se na to dívat,“ komentovala snímky od řeky Rio Grande mluvčí Bílého domu Jen Psakiová, která následně oznámila, že bude zahájené vyšetřování celého incidentu.

Samotná viceprezidentka Harrisová, která má v rámci administrativy prezidenta Joea Bidena boj s migrací na starost, uvedla podle deníku The Washington Post, že je „hluboce zarmoucena“ událostmi. „To, co jsem viděla, jak se osoby na koních chovají k lidským bytostem, bylo otřesné. Rozhodně podporuji zahájení vyšetřování,“ konstatovala Harrisová.

Politika „humánního přístupu“ se tak zjevně zatím nedaří ani současné administrativě, jejíž členové dříve hojně kritizovali vládu Donalda Trumpa, která na jižní hranici kvůli boji s migrací nechala vybudovat mimo jiné zeď. „Celá situace jim vybouchla do obličeje a už i liberálové se začínají od této vlády odvracet,“ uvedl pro konzervativní televizí Fox News jeden z agentů pohraniční stráže.

„Harrisová se snaží vinit naše příslušníky, aby odvrátila pozornost od toho, že ona ani Biden nedělají s celou krizí naprosto nic,“ dodal.

Biden po svém lednovém nástupu do funkce zrušil mnoho restriktivních migračních opatření svého republikánského předchůdce Donalda Trumpa. Někteří demokrati a skupiny za práva migrantů ale prezidenta kritizují, že migrantům nepomáhá dostatečně. Bidenovi odpůrci ho naopak viní, že svou politikou podporuje nelegální migraci.

Tvrdý přístupu k migraci zůstává

Vláda minulý týden začala připravovat plán, jak se vypořádat s návalem Haiťanů na hranicích a nadále využívá kritizované pandemické vyhlášky Trumpovy administrativy známé jako Title 42. Díky ní může vyhostit migranty do jejich země původu, jelikož představují „zdravotní riziko“. Minulý týden ale Title 42 využívání dočasně zablokoval soud.

Podle deníku The Washington Post byl ale již předtím schválen plán masové deportace. Akce má prý „odradit další migranty od cesty do jižního Texasu“. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti odmítlo komentovat rozsah akce i časový harmonogram letů. Zdroje deníku však hovoří minimálně o třech letech denně.

„Chceme tím dát jasně najevo, že naše hranice nejsou otevřené. Lidé by se neměli vydávat na tuto dramatickou cestu,“ uvedla pro CNN mluvčí rezortu vnitřní bezpečnosti Marsha Espinosaová. „Nestandardní migrace představuje značné zdravotní i bezpečnostní riziko pro komunity na hranicích. A ohrožuje i životy samotných migrantů, kteří hranici překračují mimo řádné přechody.“