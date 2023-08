Biden se chce bez podmínek setkat s Kim Čong-unem. KLDR nereagovala kladně

Americký prezident Joe Biden je připraven setkat se s vůdcem KLDR Kim Čong-unem, aniž by si dopředu kladl podmínky. V rozhovoru s agenturou Kjódó to řekl bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby. Se severokorejským vůdcem se opakovaně sešel bývalý americký prezident Donald Trump, k zásadní změně ve vztazích obou zemí to ale nevedlo.