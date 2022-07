Už jste příliš starý, nestačíte. Více než dvě třetiny Američanů nechtějí, aby Biden opět kandidoval

Joe Biden s rodinou po příletu do Washingtonu. (4. července 2022) foto: AP

Přes 70 procent Američanů si myslí, že by Joe Biden neměl v příštích volbách opět kandidovat na prezidenta. Vyplývá to z průzkumu, který si u společnosti Harris a Harvardova politického institutu nechal vypracovat portál The Hill.