Humanitární pomoc pro civilisty v Gaze zůstává v Egyptě. Biden navštíví Izrael

USA a Izrael chtějí vypracovat plán, jak k civilistům v Pásmu Gazy dostat humanitární pomoc, aniž by z ní mělo prospěch radikální hnutí Hamás, které Gazu ovládá. Po jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem to podle agentury Reuters sdělil šéf americké diplomacie Antony Blinken. Americký prezident Joe Biden navštíví Izrael ve středu a vyjádří mu americkou solidaritu. I on se má sejít s Netanjahuem.