Biden zatím nestáhne 12 tisíc amerických vojáků z Německa. Berlín jeho rozhodnutí vítá

BERLÍN Německá vláda v pátek přivítala čtvrteční oznámení prezidenta USA Joea Bidena, že jeho administrativa pozastaví stahování amerických vojáků z Německa. Podle agentury Reuters to prohlásil mluvčí německé kancléřky Angely Merkelové Steffen Seibert. Rozmístění amerických vojáků v Německu je součástí evropské a transatlantické bezpečnosti, uvedl Seibert.

Bývalý americký prezident Donald Trump loni v červnu ohlásil, že chce zásadně snížit počet vojáků působících v Německu, a to o třetinu z celkových 36 000. Část měla být převelena do jiných evropských zemí, část se měla vrátit do Spojených států. Důvodem rozhodnutí o snížení kontingentu byl Trumpův názor, že Německo neinvestuje dostatečně do své armády a neplní povinnost přispívat do NATO aspoň dvěma procenty svého hrubého domácího produktu. Trump hovořil o tom, že Německo alianci dluží miliardy dolarů.



Bidenovo rozhodnutí uvítalo i Polsko. Podle šéfa Národního bezpečnostního úřadu (BBN) Pawla Solocha Varšava Trumpovy plány na stažení části amerických vojáků z Německa nespojovala s posílením jejich přítomnosti v Polsku. „Záleží nám na co nejširší přítomnosti amerických sil v celé Evropě, což by umožnilo reagovat na případné ohrožení,“ řekl polské agentuře PAP Soloch. Polsko a Spojené státy loni v létě podepsaly dohodu, která umožnila vyslat dalších tisíc amerických vojáků na základny na polském území. Tehdy jich tam bylo asi 4500. Polský ministr obrany Mariusz Blaszczak řekl, že jeho země může přijmout až 20 000 příslušníků ozbrojených sil Spojených států.