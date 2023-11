Demonstrace síly a varování. V Suezu se ukázala americká jaderná ponorka

Identitu ponorky velitelství neupřesnilo a není jasné, zda jde o jednu ze čtyř ponorek schopných nést střely Tomahawk, nebo jednu ze 14 ponorek nesoucích balistické střely Trident-II.

Jde však o významné navýšení americké odstrašující síly v regionu a schopnosti zaútočit, pokud to bude nezbytné, poznamenal k tomu izraelský deník The Jerusalem Post.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp