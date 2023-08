Pilot boeingu zemřel během mezistátního letu. Na palubě bylo 271 cestujících

Šestapadesátiletý kapitán s pětadvacetiletou praxí jménem Ivan Andaur se po třech hodinách letu začal cítit špatně. Nedlouho poté zkolaboval na toaletě. „Členové posádky mu okamžitě poskytli první pomoc,“ informovala letecká společnost. Stroj Boeing 787-9 Dreamliner linky LA505 odletěl z Miami v pondělí 14. srpna ve 22:11 hodin a v době incidentu měl na palubě také náhradního kapitána a prvního důstojníka. Informaci přinesl list The Independent.

„Skupina Latam Airlines uvádí, že let LA505, který byl na trase Miami–Santiago, musel přistát na mezinárodním letišti Tocumen v Panamě z důvodu zdravotní indispozice jednoho ze tří členů posádky. Po přistání letadla poskytla záchranná služba pomoc při záchraně života, ale pilot bohužel zemřel,“ uvádí se v prohlášení letecké společnosti.

„Jsme hluboce zarmouceni tím, co se stalo. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině našeho zaměstnance. Jsme vděčni za jeho 25letou kariéru a cenný přínos, který se vždy vyznačoval obětavostí, profesionalitou a nasazením. Během letu byly provedeny všechny nezbytné bezpečnostní protokoly, k záchraně pilota,“ uvedla společnost.

V březnu letošního roku se let společnosti Southwest Airlines musel vrátit na mezinárodní letiště v Las Vegas, když jeden z pilotů krátce po odletu do Columbusu ve státě Ohio onemocněl. Na palubě letu byl naštěstí jako cestující pilot jiné letecké společnosti mimo službu, který pomáhal s rádiovou komunikací, když se letadlo muselo vracet do nevadského města.

V USA potřebují piloti leteckých společností osvědčení o zdravotní způsobilosti, které musí být každoročně obnovováno u osob mladších 40 let a každých šest měsíců u osob starších 40 let, uzavírá The Independent.