Novou britskou premiérkou bude Liz Trussová, střídá Johnsona v čele konzervativců

Favorizovaná Trussová získala ve vnitrostranické volbě 81 326 hlasů, tedy 57,4 procenta, její soupeř Sunak 60 399.

V krátkém projevu po oznámení výsledků volby Trussová poděkovala „svému příteli“ a končícímu premiérovi Borisi Johnsonovi.

„Budu vládnout konzervativně. Prosadím odvážný plán snížení daní, který přinese růst naší ekonomice. Vyřeším krizi cen energií,“ prohlásila. Slíbila také „velké vítězství“ Konzervativní strany ve volbách v roce 2024.

Osmapadesátiletý Johnson, který byl předsedou vlády od července 2019, oznámil rezignaci začátkem července pod tlakem spolustraníků i veřejnosti. Učinil tak poté, co z vládních funkcí odstoupilo několik desítek členů jeho strany. Vlnu rezignací spustil právě Sunak a ministr zdravotnictví Sajid Javid.

Johnson by měl podat demisi v úterý, týž den královna Alžběta II. – na skotském zámku Balmoral – jmenuje Trussovou. Ta bude muset řešit podle mnohých nejtěžší problémy od druhé světové války – energetickou krizi, výrazný růst cen či stále ještě problémy způsobené brexitem.

Sedmačtyřicetiletá Trussová v mnohém podle médií připomíná svoji někdejší předchůdkyni Margaret Thatcherovou. Kromě podobného politického programu se občas stylizuje i do její podoby a bývalou premiérku dokonce ztvárnila už v dětství při školní simulaci voleb. Přitom sama Trussová vzešla ze silně levicového prostředí a prakticky celý život se postupně posunovala doprava.

Kromě britské diplomacie již dříve vedla několik klíčových ministerstev a v čele resortu mezinárodního obchodu v letech 2019 až 2021 provedla zemi těžkým obdobím brexitu. S mimoevropskými zeměmi posléze vyjednávala smlouvy o volném obchodě, v nichž Britové vidí náhradu za společný evropský trh.

Éru žen v úřadu britského premiéra zahájila právě Margaret Thatcherová, která v období od května 1979 do listopadu 1990 třikrát vyhrála volby, zastávala tvrdou a neústupnou reformní politiku a dokázala zlomit moc odborů, které ochromovaly Británii. Druhou premiérkou byla Theresa Mayová, jejíž tříletý mandát od července 2016 do července 2019 byl poznamenán nelehkým vyjednáváním o podmínkách brexitu.

Johnson vyvedl Británii z EU

Končící Johnson, který nastoupil po Mayové, je kontroverzní postavou v britské politice. Jeho stoupenci jej velebí pro jeho zábavnost, nekonvenčnost a humor, kterým oslovuje i jiné než tradiční voliče britských konzervativců. Jeho kritici mu vyčítají lhaní, elitářství, pohrdání pravidly a zákony. Političtí komentátoři nazývají jeho styl oportunistickým, populistickým či pragmatickým.Britským premiérem se Johnson stal 24. července 2019, den poté, co byl zvolen do čela Konzervativní strany. Ve funkcích vystřídal Theresu Mayovou, která neuspěla s vyjednáváním o podmínkách odchodu Británie z EU. Po svém zvolení premiérem mnohokrát zopakoval, že uskuteční brexit do stanoveného termínu konce října 2019 „stůj co stůj“.

Od léta 2019 sice vyjednal s Bruselem změnu podmínek v dohodě o brexitu, nedokázal si však včas zajistit souhlas parlamentu, a musel proto unii požádat o odklad termínu vystoupení. Patovou situaci se nakonec rozhodl řešit předčasnými volbami, podobně jako to učinila i jeho předchůdkyně Mayová. Ve volbách v prosinci 2019 získali konzervativci absolutní většinu v parlamentu. A na konci ledna 2020 Británie opustila po 47 letech Evropskou unii.

Johnsonovo působení v čele britské vlády však provázela řada afér. K těm hlavním patřily kauzy kolem porušování protiepidemických opatření zavedených v souvislosti s pandemií covidu-19. Čelil také kritice za přístup ke korupčním aférám své Konzervativní strany. Další Johnsonův skandál loni na jaře se týkal rekonstrukce jeho bytu v Downing Street, na niž mu podle médií tajně přispívali straničtí dárci.

Kvůli narůstajícím skandálům se Johnson potýkal se vzpourou některých konzervativních poslanců, požadujících jeho odchod. Letos 6. června sice ustál stranické hlasování o důvěře, když získal podporu 211 poslanců Konzervativní strany (proti bylo 148), nakonec však podlehl tlaku spolustraníků a počátkem července oznámil rezignaci.