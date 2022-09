Příští pondělí se má v Londýně rozhodnout o novém lídru Konzervativní strany a s ním i o novém šéfovi britské vlády. Má to ovšem jeden háček – řadoví toryové by ve vedení viděli raději opět Borise Johnsona než kteréhokoliv z nabízených kandidátů. Nejnovější průzkum společnosti YouGov ukázal, že pokud by byl Johnson zařazen na volební lístek, jednoznačně by předstihl jak favorizovanou ministryni zahraničí Liz Trussovou, tak i bývalého ministra financí Rishiho Sunaka.