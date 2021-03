Brazílii hrozí kolaps zdravotnictví, za den hlásí přes 2000 obětí. V metropolích už nejsou volná lůžka

Brasília Brazílie poprvé překonala hranici 2000 úmrtí kvůli covidu-19 za jediný den. Za posledních 24 hodin přibylo v této zemi 2286 obětí a skoro 80 tisíc nových případů nákazy koronavirem, uvedla s odkazem na údaje ministerstva zdravotnictví agentura Reuters. Brazilskému zdravotnictví hrozí kvůli rychlému postupu pandemie kolaps.

Většina metropolí států brazilské federace už nemá téměř žádná volná lůžka intenzivní péče, oznámil státní institut Fiocruz. Podle expertů je jedinou možností, jak situaci zlepšit, zavedení celonárodních opatření, ta ale zatím vyhlašují pouze jednotlivé státy brazilské federace. Prezident Jair Bolsonaro národní omezení odmítá.

Za poslední týden eviduje Brazílie průměrně 1570 koronavirových úmrtí denně a počty evidovaných nákaz mají rostoucí trend už několik týdnů. Podle nejnovější bilance přibylo za 24 hodin 79 876 nakažených, o den dříve to bylo 70 764. V obou případech jde o jedny z nejvyšších údajů od začátku pandemie.

Celkem se už v této největší latinskoamerické zemi, která má na 210 milionů obyvatel, potvrdilo 11,2 milionu případů infekce koronavirem SARS-CoV-2 a 270 656 lidí nakažených covidem-19 zemřelo. Z hlediska počtu obětí je Brazílie druhou nejvíce postiženou zemí na světě po Spojených státech, v počtu nákaz je těsně třetí po USA a Indii.

„Boj s covidem-19 jsme prohráli už v roce 2020 a není nejmenší šance, že bychom tento tragický trend zvrátili v první polovině letošního roku,“ citovala agentura AFP epidemiologa z institutu Fiocruz Jesema Orellanu. „Můžeme jen doufat v zázrak masového očkování či radikálně změnit řízení opatření,“ dodal.

První dávku vakcíny přitom v zemi dostala dosud jen asi čtyři procenta populace, obě dávky 1,4 procenta. Brazílie zatím očkuje čínskou vakcínou CoronaVac a vakcínou britsko-švédské firmy AstraZeneca, i ona se ale potýká s nedostatkem preparátů. Guvernér státu Sao Paulo Joao Doria minulý týden uvedl, že jeho regionální vláda koupí 20 milionů dávek ruské vakcíny Sputnik V, ač ta zatím nemá v zemi povolení agentury pro léčiva.

Výzkumný ústav Fiocruz v úterý uvedl, že v metropolích 25 z 27 brazilských států je zaplněno více než 80 procent lůžek na jednotkách intenzivní péče. V 15 z těchto velkých měst je to už 90 procent. Nárůst případů přičítají experti šíření nakažlivější varianty viru, která má podle nich nejspíš původ v amazonském městě Manaus.

Prezident Bolsonaro od počátku pandemie covid-19 zlehčuje a je proti celonárodním omezením, protože podle něj jejich ekonomický dopad by byl horší než dopad viru samotného. Bolsonaro, který nemoc loni prodělal, má i skeptický postoj k očkování a kriticky se staví k ruským a čínským vakcínám. Sám se očkovat nenechá, uvedl dříve.

Minulý týden Bolsonaro vyzval Brazilce, aby „přestali kňučet“. „Jak dlouho ještě budete kvůli tomu brečet? Jak dlouho ještě budete doma a necháte všechno zavřené? Znovu říkám, že je nám líto mrtvých, ale musíme problémům čelit,“ prohlásil před svými příznivci. „Bez platů a bez práce jsme odsouzeni k chudobě,“ dodal. „Budeme s virem bojovat, ale ne tímto hloupým, sebevražedným způsobem,“ dodal s odkazem na restrikce, které někteří guvernéři opět začali zavádět.

Minulý týden varoval před následky zhoršující se situace v Brazílii generální tajemník Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, který vyzval brazilskou vládu k radikálním opatřením. „Jestliže to Brazílie nebude brát vážně, ovlivní to všechny její sousedy i další země. Takže toto se týká celé Latinské Ameriky,“ zdůraznil.