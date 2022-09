Řadu z vás propustíme, jste nadbyteční. Karel III. šokoval letité zaměstnance

Mezi těmi, kteří oznámení obdrželi, jsou mimo jiné Karlovi osobní sekretáři, členové komunikačního týmu či pracovníci domácnosti. Někteří z nich pro krále, ještě coby prince z Walesu, pracovali desítky let.

Zaměstnanci upozornění, že jejich služby možná již nebudou zapotřebí, podle listu The Guardian obdrželi v pondělí, zatímco v katedrále svatého Jiljí v Edinburghu probíhala bohoslužba za zesnulou královnu.

Mnoho dosavadních Karlových zaměstnanců podle deníku předpokládalo, že budou začleněni do jeho nové domácnosti. O tom, co se chystá, prý nevěděli až do chvíle, než jim v pondělí dorazilo oznámení od Karlova hlavního pobočníka sira Cliva Aldertona.

„Změna role našich zaměstnavatelů bude znamenat změnu i pro naši domácnost,“ začíná dopis, jenž má The Guardian k dispozici. Aderton lidem sdělil, že domácnost v Clarence House bude uzavřena a někteří její zaměstnanci tak už nebudou dále zapotřebí.

„Chápu, že je to znepokojivé,“ napsal s tím, že někteří zaměstnanci poskytující „přímou, blízkou, osobní podporu a rady“ Karlovi a Camille zůstanou ve funkci.

„Všichni jsou rozzuření. Všichni zaměstnanci od čtvrtka (kdy zemřela královna) pracovali každou noc, aby za odměnu dostali toto. Lidé tím jsou otřeseni,“ uvedl jeden ze zaměstnanců, jenž chtěl zůstat v anonymitě.

Podle britského listu zatím nebyla přijata žádná konečná rozhodnutí, protože nejdříve je třeba dokončit konzultační období, které začne příští pondělí po státním pohřbu. Jaká konkrétní místa se zruší Aderton neuvedl.

Extrémně bezcitné, zuří odbory

„Žádáme o okamžité zastavení procesu propouštění. Někteří lidé v Clarence House pracovali dlouhá léta. Rozhodnutí oznámit propouštění v královské domácnosti během období národního smutku je bezcitné,“ reagoval na situaci Svaz veřejných a komerčních služeb (PCS).

„I když se nějaké personální změny daly očekávat, rozsah a rychlost s jakou bylo potenciální propouštění oznámeno, je extrémně bezcitné,“ řekl stanici CNN jeho tajemník svazu Mark Serwotka.

Podle britských médií se očekává, že zaměstnancům, kteří budou propuštěni, bude nabídnuta pomoc s hledáním alternativního zaměstnání ve všech královských domácnostech či asistence s hledáním nového pracovního místa mimo ně. Propuštění rovněž dostanou odstupné.

„Činnost domácnosti bývalého prince z Walesu a vévodkyně z Cornwallu se zastavila a v souladu se zákonem byl zahájen proces konzultací. Naši zaměstnanci poskytují dlouhodobé a loajální služby, a přestože některá propouštění budou nevyhnutelná, pracujeme na nalezení alternativních rolí pro co největší počet z nich,“ uvedl králův mluvčí.

Karel III. zatím nepotvrdil, zda se do Buckinghamského paláce – sídla britských monarchů, odstěhuje. Palác nyní prochází sérií oprav a některé jeho části jsou neobyvatelné. Spekuluje se proto nad tím, že král ho alespoň prozatím bude používat pro oficiální účely, jako jsou recepce, audience, bankety a jako svůj londýnský domov si ponechá právě Clarence House.

Karel III. v Clarence House nyní zaměstnává na plný úvazek 101 lidí. V kanceláři soukromých tajemníků jich pracuje 31, podobný počet je i v oddělení pokladníků. V komunikačním týmu působí 12 lidí. Mezi 28 členy domácnosti jsou čtyři kuchaři, pět správců domu, tři komorní či několik majordomů. Královna na plný úvazek zaměstnávala 491 lidí.