Britský soud zatrhl deportace migrantů do Rwandy. Není bezpečná, rozhodl

Předseda nejvyššího soudu Robert Reed řekl, že vláda jednala v dobré víře, existují ale důvodné obavy, které se týkají zacházení s žadateli o azyl v africké zemi. Migrantům podle něj reálně hrozí, že Rwanda nedokáže jejich žádosti o azyl řádně zpracovat a že je vypoví do zemí jejich původu i v případě, že by to pro ně bylo nebezpečné. To by znamenalo porušení mezinárodních principů azylové ochrany.

„Není to výsledek, který jsme chtěli, ale posledních několik měsíců jsme se připravovali na všechny varianty a dál jsme odhodlaní lodě zastavit,“ uvedl po vydání rozsudku premiér Sunak s odkazem na plavidla s migranty, kteří do Británie nelegálně připlouvají přes Lamanšský průliv.

Ministerský předseda posléze ve vyjádření před poslanci zdůraznil, že soud nepovažuje za nezákonné posílat žadatele o azyl do třetích zemí a jeho námitky týkající se konkrétně Rwandy podle něj lze vypořádat úpravami stávajících smluv. Sunak také řekl, že je „připraven upravit domácí zákonný rámec“ tak, aby deportační plán mohl fungovat.

Mluvčí rwandské vlády uvedl, že rozhodnutí ohledně dohody s Británií je plně v pravomoci britské justice. Zároveň vyjádřil nesouhlas se závěrem soudu, že Rwanda není bezpečná země.

Rwandský prezident Paul Kagame po verdiktu hovořil se Sunakem po telefonu a politici se shodli na tom, že udělají všechno proto, aby jejich dohoda ohledně migrace začala být funkční, uvedl úřad premiéra.

Zástupci organizací na ochranu lidských práv, které plán vlády dlouhodobě kritizují, rozsudek uvítali. Podle šéfa organizace Refugee Council Envera Solomona jde o „ vítězství pro muže, ženy a děti, kteří jednoduše chtějí žít v bezpečí“.

„Rozsudek je klíčový kvůli ochraně lidí, kteří v naší zemi hledají azyl, a vláda nyní musí uzavřít tuto nelichotivou kapitolu v politických dějinách Spojeného království. Dohoda se Rwandou, tedy zemí, která v minulosti prokazatelně porušovala lidská práva byla velmi nedomyšlená a krutá,“ komentoval verdikt Sacha Deshmukh, šéf britské pobočky mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Amnesty International.

S uspokojením reagovala na verdikt také labouristická opozice. „Premiérova politická vlajková loď ztroskotala. Usvědčující rozsudek ohledně rwandského plánu, za který už z peněz daňových poplatníků utratil 140 milionů liber, ukazuje, že Rishi Sunak nedokáže seriózně řešit problém s množstvím lodí (s migranty),“ uvedla stínová ministryně vnitra Yvette Cooperová.

S plánem posílat část žadatelů o azyl z Británie do Rwandy přišel na jaře 2022 tehdejší premiér Boris Johnson. Londýn pak s africkou zemí uzavřel příslušnou dohodu a zaplatil jí 120 milionů liber (3,3 miliardy korun), její realizace ale uvázla kvůli soudním sporům.

V červnu 2022 byla britská vláda nucena na poslední chvíli zrušit první deportační let, když Evropský soud pro lidská práva (ECHR) rozhodl, že tento plán je spojen „s reálným rizikem nevratné újmy“.

Loni v prosinci se na stranu britského kabinetu přiklonil vrchní soud, odvolací instance pak ale letos v červnu verdikt zvrátila, když soudce došel k závěru, že Rwanda není pro žadatele o azyl bezpečné místo. Vláda se pak obrátila na nejvyšší soud.