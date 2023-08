Smrdí to třetí světovou. Britové ukázali, jak jsou incidenty s Rusy nebezpečné

Video zveřejnil televizní kanál Channel 4 coby součást dokumentu Top Guns: Uvnitř RAF. Záběry ukazují situaci z kokpitu britského letadla Typhoon ve chvíli, kdy pilot z deváté letky RAF sídlící ve městě Lossiemouth na severovýchodě Skotska reaguje na ruské stíhačky.

Několikrát je přitom ztratí z dohledu. „Začínám si dělat starosti. Oni jen tak bez důvodu zpomalují nebo zrychlují. Je velice těžké určit, odkud přiletí. Nařídil to přímo Putin? Snaží se ten týpek ohrozit mé letadlo, protože tak zkrátka uvažuje,“ říká Jake.

Vysvětluje, že jakákoliv chyba by mohla být „pěkně katastrofická“. „Jsme tu, abychom ukázali sjednocenou frontu. Pokud vstoupíte do této země, bude to mít následky. Ale pokud se nechám unést a náhodou se s jedním z těchto letadel srazím, může to eskalovat v třetí světovou válku,“ uvědomuje si.

Britové neuvádějí, kde k incidentu došlo. Podle listu The Independent nicméně vedli nedávnou misi NATO nad Estonskem a dokumentaristé dříve oznámili, že budou členy RAF sledovat na operaci Azotize v Estonsku a během střežení nebe nad Spojeným královstvím.

Britské ministerstvo obrany minulý týden také oznámilo, že piloti typhoonů zachytili a monitorovali průlet dvou ruských bombardovacích letounů Tu-142 v mezinárodním vzdušném prostoru severně od Skotska.

Kvůli častým ruským pokusům o narušení evropského vzdušného prostoru, které se stupňují zejména od začátku války na Ukrajině, také nedávný summit NATO provázela mimořádná bezpečnostní opatření. Lídry členských a partnerských států střežilo na 12 tisíc vojáků, stíhačky několika zemí, bojová plavidla a v okolí litevské metropole byly také rozmístěny protivzdušné systémy Patriot a NASAMS.

Aktivita ruského letectva je v oblasti Pobaltí a běloruské hranice mimořádná. Alianční stíhači startují pravidelně i několikrát denně k „němým“ ruským bojovým strojům i celým formacím. Za „němé“ jsou označovány letouny, které se objeví blízko vzdušného prostoru spojenců a nekomunikují s řízením letového provozu, nemají letové plány nebo zapnuté automatické odpovídače anebo vše dohromady. To může být nejen předzvěst možného útoku v tom nejhorším případě, ale také problém pro civilní stroje na letových trasách.