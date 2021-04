Británie se zahalila do smutku. Co bude po úmrtí prince Philipa následovat, jak to ovlivní nástupnictví?

LONDÝN/PRAHA Ve věku 99 let zemřel princ Philip, vévoda z Edinburghu a manžel britské královny Alžběty II. Je vzpomínán jako silný vůdce a muž, jenž byl bezmezně oddán své choti.

Příčina úmrtí dosud není známa. Mohlo se však jednat o komplikace spojené s jeho nedávnou hospitalizací. Dobu mezi 16. únorem a 16. březnem totiž Philip strávil v londýnské nemocnici Krále Eduarda VII. Původní spekulace o tom, že šlo o koronavirus, se nepotvrdila. Po Philipově propuštění královská rodina naopak uvedla, že absolvoval operaci srdce.

Filip se poslední dobou stáhl do ústraní a na veřejnosti vystupoval jen sporadicky. Jednou z mála příležitostí, kdy se opět postavil před fotoaparáty, byla svatba vévody a vévodkyně ze Sussexu Harryho a Meghan v květnu 2018. On a jeho nejmladší vnuk Harry si byli velmi blízcí – kvůli „dědečkově“ horšícímu se zdraví se dokonce posouvalo datum svatby.

Od počátku pandemie Filip pobýval s královnou na hradě Windsor nedaleko Londýna, kde byl též zkraje roku očkován.

Coby královnin manžel má samozřejmě vévoda z Edinburghu nárok na státní pohřeb. V minulosti však vyjádřil své přání, zda by se mohlo jednat o „méně nabubřelý“ obřad ve vojenském stylu, a to přímo na Windsorském panství v kapli sv. Jiří. Pohřben by měl být nedaleko odtamtud v zahradách Frogmore Gardens – po boku královny Viktorie a jejího manžela prince Alberta.

Až do pohřbu bude na celém území Spojeného království trvat období smutku. Britské vlajky jsou staženy na půl žerdi a ceremoniální berla v britském parlamentu je zakryta černým suknem. Všichni britští poslanci a poslankyně budou mít na pažích černé stuhy, muži by navíc měli mít černé kravaty. Spojené království během této doby nepřijme žádný nový zákon.

Britský nástupnický řád ovlivněn není. Jakkoli byl Philip královniným manželem, nikdy mu nenáležel titul král – jeho oficiální hodnost zněla „princ choť“. Nástupníkem trůnu zůstává nadále Philipův a Alžbětin prvorozený syn Charles, kníže z Walesu.



Válečný hrdina

Philip se narodil 10. června 1921 na řeckém ostrově Korfu. Jeho babička z matčiny strany byla vnučkou britské královny Viktorie. Po vzpouře v Řecku v roce 1922 musela řecká královská rodina s malým Philipem uprchnout do exilu, nejprve do Paříže, posléze Philip pobýval v Německu či Anglii.

Během války sloužil mladý princ jako důstojník královského námořnictva. S britskou flotilou se postupně dostal například do Egypta, Austrálie či na Ceylon. Během spojeneckého vylodění na Sicílii v roce 1943 se vyznamenal „husarským“ kouskem, když se mu podařilo zmást nepřátelský bombardér.

„Bylo očividné, že na nás byli tu noc zacílení a nepřestanou, dokud nás nepotopí,“ vzpomíná pro britský deník The Guardian Harry Hargraves, tehdy námořník na plavidle HMS Wallace. „První poručík (Philip) rychle cosi řešil s kapitánem a pak už jsem viděl, jak přes palubu spouštějí dřevěný raft, který doutnal po obou stranách.“ Právě na tento doutnající raft se následně německé letadlo za špatné viditelnosti zaměřilo a britská posádka vyvázla s čistým štítem.

„Princ Philip nám tu noc zachránil život,“ popsal Hargraves. „Možná že by pár z nás přežilo, ale určitě by nás potopili. Byl vždycky velmi odvážný a rychle mu to myslelo.“

Po válce se princ Philip oženil s britskou princeznou Alžbětou, s níž si dopisoval již během svých let u námořnictva. Obřad se konal 20. listopadu 1947 ve Westminsterském opatství. Na stejném místě byla jeho žena o šest let později korunována britskou královnou a on se tak stal „princem chotěm“. Tehdy ještě nevěděl, že po 74 letech do historie vejde jako nejdéle sloužící nositel tohoto titulu v britské historii.

Generace, která se už nevrátí

Královský pár spolu zplodil čtyři děti – Charlese, Annu, Andrewa a Edwarda. Následníkem trůnu je Charles, kníže z Walesu, a jeho synové. Přednost však má starší William a jeho děti – bez ohledu na pohlaví. V Kalifornii žijící princ Harry je tak až šestým v pořadí.

Smutek nad Philipovým úmrtím již vyjádřily téměř všechny přední osobnosti britského veřejného života. Podle ministerského předsedy Borise Johnsona Philip „pomohl kormidlovat královskou rodinu a monarchii tak, aby zůstaly klíčovými prvky štěstí a rovnováhy (britského) národního života“. Na podobném hodnocení se s ním shodl též vůdce opozice labourista Keir Starmer.

Philip je oplakáván také napříč britským Commonwealthem, jejž pomáhal bránit za druhé světové války. Australský ministerský předseda Scott Morrison připomněl, že vévoda navštívil jeho zemi celkem jednadvacetkrát. Představoval podle něj „generaci, která se už nikdy nevrátí“.

Philip byl znám svým smyslem pro humor, jímž mnohé bavil a jiné mírně pobuřoval. Když mu bylo například v roce 1965 představeno etiopské „primitivní“ umění, Philip řekl: „To vypadá jako něco, co by přinesla moje dcera z hodin výtvarky.“ Při návštěvě Kanady v roce 1976 zase svým zámořským poddaným ujasnil, že přijel pouze proto, že musel: „Kvůli zdraví sem nejezdíme – dokázali bychom vymyslet lepší způsob, jak si odpočinout.“