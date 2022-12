Ukrajinci končí v Británii jako bezdomovci, hostitelé už sami nemají na nájem

Británie spustila unikátní program pro ubytování ukrajinských uprchlíků nazvaný Homes for Ukraine (Domovy pro Ukrajinu) 18. března. Vláda poskytuje britským rodinám, které byly ochotné po minimálně šest měsíců hostit Ukrajince prchající před válkou, podporu 350 liber (10 080 korun) za měsíc. Program poskytl střechu nad hlavou více než 100 tisícům lidí.

Největší vlna ukrajinských uprchlíků přišla ke konci dubna a na začátku května. Právě ti jsou nyní v situaci, kdy jim doba ubytování končí či už skončila. A netuší, kam jít dál.

Průzkum britského statistického úřadu ze srpna odhalil, že jedna čtvrtina hostitelů nechce v poskytování ubytování Ukrajincům pokračovat. Dalších patnáct procent uvádělo, že si není jisto. Podle listu The Guardiano Vánocích skončí šestiměsíční lhůta odhadem pro 14 tisíc Ukrajinců.

Nyní je registrováno 2 985 Ukrajinců bez domova. Číslo může být podhodnocené, protože ne všechny místní úřady poskytují daná data vládě. V říjnu jich bylo 2 175, v srpnu 1 565.

„Čelíme dokonalé bouři,“ řekl listu The Times jeden vysoký představitel místní správy. „S programem Homes for Ukraine v kombinaci s rostoucími žádostmi ze strany britských rodin, které čelí vystěhování, protože nemohou platit nájem, jsme na hraně útesu. To je spolu s azylovou krizí a desetitisíci Afghánců, kteří stále z velké části žijí v nevyhovujících hotelech, katastrofa.“

List uvádí, že se ministr pro bydlení a místní rozvoj Michael Gove pokouší u ministerstva financí vyjednat způsob, jakým zvednout příspěvek hostitelům, který by reflektoval rostoucí ceny. Platby by se mohly zdvojit, případně by větší částky mohly jít těm, kdo ubytovávají větší rodiny. Zatím ale nepadlo žádné finální rozhodnutí.

Některá anglická hrabství se už rozhodla pomoci Ukrajincům vlastními silami. Hampshire, Kent a Gloucestershire nabízí rodinám další dodatečné platby.

Týdeník Time připomíná, že britský program je specifický tím, že spoléhá na osobní iniciativu občanů. Ukrajincům ani nedává formální status uprchlíka. Liší se tím od EU, kde ubytování uprchlíků řídí jednotlivé státy. Blok udělil Ukrajincům automatického právo žít a pracovat v členských zemích po jeden rok.

Britské charitativní organizace potvrzují, že zájem o hostitelství Ukrajinců výrazně poklesl a počty sponzorů jsou vyčerpané. „Na začátku to bylo úplně naopak. Bylo tu mnoho, mnoho sponzorů a ne tolik Ukrajinců. Protože o schématu Homes for Ukraine nebylo příliš povědomí,“ uvádí Stanislav Beneš, který pracuje pro organizaci Opora.

V rámci iniciativy mohou Ukrajinci hledat i sami ubytování na soukromém trhu s pronájmem. Pro mnohé je však tato možnost nedostupná vzhledem k tomu, že ceny za pronájem velmi vzrostly a oni ani nemají bankovní historii, která by pronajímatelům sloužila jako záruka, že si mohou byt dovolit.

Na vlastní kůži to zažila uprchlice Olga Plyušová. Její hostitelka jí sdělila, že odchází z Londýna do jiného města, a pokud nechce odejít s ní, musí si najít jiné ubytování. Olga se dívala na nabídky bytů, ale ukázalo se to být „nemožné právě z důvodu drahých nabídek“. Nakonec se jí ale povedlo najít jinou sponzorku přímo v Londýně.

„Nejsou zodpovědní za to, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Pokouší se být nápomocní,“ je vděčná Britům Olga. „A jsou velmi nápomocní,“ dodává.