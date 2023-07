Británie zrušila sankce proti oligarchovi Tiňkovovi, jeden z mála byl proti válce

I have taken the decision to exit my Russian citizenship. I can’t and won’t be associated with a fascist country, that started a war with their peaceful neighbour and killing innnocent people daily. It is a shame for me to continue to hold this passport. I hope more prominent Russian businessmen will follow me, so it weakens Putin’s regime and his economy, and put him eventually to defeat.

I hate Putin’s Russia, but love all Russians who are clearly against this crazy war! Я официально отказался от российского гражданства! Не могу видеть все это, и ассоциироваться с путинским фашизмом! Не могу видеть как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей. Я хочу это всё «развидеть», особенно после того, что мне пришлось пережить последние 3года. Жизнь одна и она БЕСЦЕННА ❤️ Надеюсь все больше бизнесменов последуют за мной, и перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство. PS:для псевдо-патриотов! Донбаса БЫ не было если бы туда ваш Пупкин не залез в 2014году. Я патриот России больше , чем вы.. так как вы болтаете, а я делал и делаю. Я-герой России.. настоящий .. а не эти…