Ozbrojený muž pronikl k hradu, kde je královna Alžběta

Ozbrojený muž byl zatčen poté, co se pokusil vloupat do hradu Windsor, kde královna slaví Vánoce se svou rodinou. Policie tvrdí, že vetřelec měl útočnou zbraň, píše The Guardian.

„Podezřelý je držen ve vazbě, královskou rodinu jsme o všem informovali,“ uvedla policie z Thames Valley. Devatenáctiletý muž ze Southamptonu byl zatčen pro podezření z narušení nebo vniknutí na soukromý pozemek a z držení útočné zbraně, dodali.

„Po incidentu probíhá vyšetřování, spolupracujeme s kolegy z Metropolitní policie. Můžeme potvrdit, že bezpečnostní alarmy byly během chvilky spuštěny, muž nevstoupil do žádné budovy,“ uvedla policejní komisařka Rebecca Mears.

Královna slaví Vánoce ve Windsoru s princem Charlesem a jeho manželkou Camillou poprvé bez jejího manžela, vévody z Edinburghu.