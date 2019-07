Britská policie zadržela kapitána íránského tankeru na Gibraltaru

Londýn Policie na Gibraltaru ve čtvrtek zatkla kapitána a prvního palubního důstojníka íránského ropného tankeru, který před týdnem zadržely úřady tohoto britského zámořského území kvůli podezření z porušení sankcí Evropské unie. Informovala o tom agentura Reuters. Ještě před samotným zatčením britská policie prohledala plavidlo a zabavila množství dokumentů a elektronických datových nosičů.

Tanker Grace 1 zadržely gibraltarské úřady za asistence příslušníků britského námořnictva 4. července kvůli podezření, že převážel íránskou ropu do Sýrie. To by znamenalo porušení sankcí EU vůči Sýrii, které omezují dovoz ropy do válkou zmítané země.



Zadržení tankeru způsobilo diplomatickou roztržku, Írán označil zadržení tankeru za nelegální a Teherán si kvůli incidentu předvolal britského velvyslance.

V následujících dnech se objevily spekulace, že Írán se v reakci na incident pokusí zadržet některou z britských lodí převážejících ropu do Evropy. Íránský prezident Hasan Rúhání ve středu Británii varoval před následky, jimž bude podle něj čelit kvůli zadržení íránského tankeru. Velitel íránského námořnictva Alí Fadáví ve čtvrtek v této souvislosti Británii a USA vzkázal, že budou zadržení íránského supertankeru litovat.

Server CNN ve čtvrtek uvedl, že ozbrojené íránské lodě se ve středu v Hormuzském průlivu pokusily zadržet britský tanker. O neúspěšném pokusu íránských lodí zastavit britské plavidlo následně informovala i britská vláda. Íránci se nakonec stáhli, když je varovala loď britského námořnictva HMS Montrose, která tanker doprovázela. Teherán to popřel.

Dva zatčení členové posádky íránského tankeru jsou Indové, uvedla agentura AFP. Policie je nyní vyslýchá, zatím je ale neobvinila.