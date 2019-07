Britští vědci: Zaplatit lidem, aby přestali s kouřením, se vyplatí. Mohlo by to ušetřit miliardy

LONDÝN Pokud kuřákům nabídnete finanční odměnu, je šance, že s kouřením skutečně přestanou, až o 50 procent vyšší. Pokud by se něco takového skutečně uskutečnilo, mohlo by to zdravotnictví ušetřit obrovské peníze, což by celkově mohlo povzbudit ekonomiku, tvrdí vědci na základě experimentu, který prováděli na reprezentativním vzorku populace.

Podle průzkumu, o němž píše The Guardian, stojí kouření cigaret kasu britského zdravotnictví (NHS) každoročně zhruba tři miliardy liber (zhruba 85 miliard korun). Konec holdování cigaretám. Omezíme v seriálech kouření, slibuje Netflix Průzkum britských vědců probíhal v osmi zemích a zúčastnilo se jej více než 21 000 lidí. Vědci a lékaři zkoušeli různé metody, jak pomoci lidem přestat kouřit. Jako nejúčinnější se nakonec ukázala právě finanční „odměna“, ta zvedla pravděpodobnost úspěchu asi o 50 procent. Je samozřejmé, že finančně motivace by britské ministerstvo poměrně zatěžovala. Odměna se během experimentu pohybovala mezi 35 a 912 librami (1000 až 26 000 korun) a byla vyplácena v hotovosti, poukázkách či převodem na účet. „V porovnání s tím, kolik prostředků musí naše (britské) zdravotnictví vynakládat na léčbu chorob způsobených kouřením, by bylo vyplácení odměn daleko levnější,“ uvádí doktorka Caitlin Notleyová z univerzity East Anglia a vedoucí celé studie. Vědci navíc přišli na to, že výše odměny nehraje velkou roli. Podle nich i relativně nízká finanční pobídka může lidi motivovat k větší snaze. Dřívější studie poukazovaly na to, že finanční odměna nemusí fungovat dlouhodobě. Podle kritiků mohou lidé například přestat kouřit jen dočasně, aby dostali peníze, a pak zase začnou. Nynější průzkum však ukazuje, že kuřáci, kteří i díky finanční motivaci kouřit přestali, už většinou nezačali. Švédsko zakázalo kouření před hospodami. Cigaretu si lidé nezapálí ani na dalších veřejných místech „Odměny se nabízí jen v počáteční fázi snahy, což je to nejtěžší,“ vysvětluje Notleyová. „Jakmile se lidem povede tuto fázi překonat, odměny se odstraní. I přesto je velmi pravděpodobné, že už znovu nezačnou,“ říká. Přesto ale dodává, že peníze jako motivace nefungují u všech. Podle ní by měla vždy být nabízena větší škála možností. Jednou z metod odvykání je například kouření elektronických cigaret.

Doktorka Penny Woodsová, která se problematikou kouření a kuřáků dlouho zabývá, je ze studie nadšená. „Možnost nabízení finančních kompenzací za to, že lidé přestanou kouřit, dříve vědci odmítali. Takže jsem moc ráda, že máme nyní v ruce silný důkaz, že to skutečně pomáhá.“ „Úřady i místní lékaři by měli vzít tento výzkum v úvahu, až se budou snažit vytvořit terapie pro kuřáky,“ říká Woodsová. „Mimo jiné by nám to mohlo pomoci najít a zaměřit se na ty, kteří s kouřením chtějí opravdu přestat, ale nejde jim to,“ dodává optimisticky.