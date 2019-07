Pražská SPD se ohradila proti předžalobní výzvě Pirátů. Falešný twitterový příspěvek byl prý žert

I když se v životě snažím držet hesla “orel much nelapá”, je třeba nastavit nějaké mantinely lžím a manipulacím. Lidé pana Okamury překročili opakovaně únosnou mez, naposledy když vědomě zcela změnili text mého staršího tweetu a vesele jej šířili dál s cílem poškodit Piráty. To, že na základě jimi šířených hoaxů a lží na jejich oficálních komunikačních kanálech pak řada obyčejných lidí často vulgárně vyhrožuje nejen mně, ale i dalším politikům od Pirátů, je jen důsledkem toho, na jaké emoce Okamurovci míří a jaké vyvolávají.



Proto jsem zaslal SPD předžalobní výzvu, a pokud se za lži a manipulace neomluví, budeme to řešit soudní cestou.