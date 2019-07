SPD nabídlo ANO podporu vlády. Nejsme však Babišova záloha, upozornilo hnutí

Praha Špičky SPD zopakovaly na sobotní celostátní konferenci v Praze nabídku podpory vlády odborníků, kterou by sestavilo hnutí ANO a která by prosazovala i program hnutí Tomia Okamury. Opoziční SPD útočí zejména na menší koaliční ČSSD, která by nyní mohla kvůli situaci kolem výměny ministra kultury z vlády odejít.

Hnutí SPD mění název, vypadne z něj jméno předsedy Okamury „Nabízíme podporu vládě odborníků sestavenou vítězem voleb, protože bez 78 poslanců hnutí ANO nelze ve Sněmovně v tomto volebním období nic prosadit,“ řekl na závěrečné tiskové konferenci Okamura. Pokud by takový kabinet vznikl, musel by podle něho požádat Sněmovnu o důvěru.

„Jednoznačnou prioritou pro předsednictvo SPD, kterou nám stanovuje členská konference, je prosazování programu. Na prvním místě musí být program a v žádném případě politikaření nebo zákulisní čachry,“ podotkl Okamura. Pokud vláda ANO a ČSSD padne, SPD se chce ale nejdříve poradit s prezidentem Milošem Zemanem, protože bez jeho souhlasu nemá smysl podnikat další kroky, míní představitelé SPD. Fiala: Kabinet musí padnout Nynější kabinet ANO a sociálních demokratů musí podle místopředsedy hnutí Radima Fialy padnout. Před delegáty ale také zdůraznil, že SPD není záloha premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše. Podle Okamury hnutí nepovažovalo a nepovažuje za vhodné vstoupit do vlády s trestně stíhaným premiérem, zároveň ale respektuje výsledek voleb a chce být součástí vládní konstelace. SPD hodlá nadále prosazovat prvky přímé demokracie, tedy obecné referendum a přímou volbu a odvolatelnost politiků včetně jejich hmotné odpovědnosti. K dalším programovým tezím patří pomoc lidem v dluhových pastech a změna systému exekucí, zvýšení podpory pracujícím rodinám s dětmi i invalidním a starobním důchodcům, podpora živnostníků a menších podnikatelů, zachování bezpečnosti a suverenity Česka, lepší dostupnost zdravotní a sociální péče a odbyrokratizování každodenního života obyvatel. Vládní krize trvá již několik týdnů. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) rezignoval v květnu. Prezident Miloš Zeman jeho demisi nepřijal. V pátek na schůzce s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a Staňkem uvedl, že je připraven Staňka ke konci července odvolat. Není ale jasné, zda novým ministrem jmenuje Michala Šmardu, jak sociální demokracie požaduje. Z menší vládní strany přitom zaznívají kvůli situaci kolem protahující se výměny hlasy o odchodu z kabinetu s hnutím ANO. Rozhodující bude zřejmě pondělní jednání předsednictva ČSSD.