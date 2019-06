Andrej Babiš apeloval na poslance svého hnutí, aby Semína nevolili do rady ČTK

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) apeloval na poslance hnutí ANO, aby nevolili do Rady České tiskové kanceláře (ČTK) kandidáta hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Michala Semína. Novinářům to v úterý řekl předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek.

Proti činovníkovi spolku Akce D.O.S.T. Semínovi se v pondělí ostře vymezila vládní ČSSD. Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček řekl, že pokud by pro Semína hlasovalo ANO, nemělo by smysl pokračovat ve vládní spolupráci.

Hamáček v pondělí řekl, že pro ČSSD by bylo nepřijatelné zvolení Semína hlasy ANO. Pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve spolupráci pokračovat, prohlásil. Babiš v pondělí reagoval tak, že hnutí Semína nevolilo a volit nebude. Zástupci ANO také zdůrazňovali, že volba je tajná a není jasné, kdo jak hlasoval při prvním kole volby.

Novinář Michal Semín.

Místopředseda SPD Radim Fiala dnes novinářům ve Sněmovně řekl, že hnutí SPD na Semínově nominaci trvá. Uvedl, že pro něj bude hledat hlasy ve všech stranách. Počítá s tím, že některé dostane i od poslanců ČSSD.