Britský poslanec Robinson prý špehoval pro StB. Údajně předal i informace o jaderných zbraních

Londýn Britský labouristický poslanec Geoffrey Robinson špehoval pro Československo. Tvrdí to podle listu Mail on Sunday zpravodajské dokumenty československé Státní bezpečnosti (StB). Osmdesátiletý Robinson však takovéto obvinění odmítá. Existenci dokumentů potvrdila ředitelka Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková.

Z dokumentů podle listu Mail on Sunday vyplývá, že Robinson v letech 1966 až 1969 předal komunistickému Československu desítky zpráv, včetně vysoce citlivých informací o jaderných zbraních. Zároveň prý přijal dary, jejichž hodnota by dnes přesahovala 12 000 liber (zhruba 350 000 Kč).



Dokumenty z pražského archivu podle listu rovněž tvrdí, že Robinson v té době připouštěl, že je „zapleten do špionáže“ a že by v případě dopadení byl „poslán do vězení“.

Robinson měl podle dokumentů blízký vztah s Karlem Pravcem, bývalým šéfem kanceláře StB na londýnské ambasádě. Tomu je nyní 88 let a žije v New Jersey. Dokumenty rovněž hovoří o údajných Robinsonových kontaktech s agenty někdejší sovětské tajné policie KGB, píše Mail on Sunday.

Robinson však nyní prostřednictvím svých právníků odmítl jakékoliv pochybení. „Nikdy nepředával důvěrné vládní dokumenty či informace žádnému zahraničnímu agentovi a neměl k takovýmto materiálům přístup,“ uvedli právníci.

Navenek možná v začátcích své politické kariéry Robinson vypadal jako salónní socialista, StB ho ale vykreslila spíše jako škudlila. Podle jedné zprávy Robinsona při večeři s Pravcem v roce 1967 rozhořčila obsluha, když si naúčtovala dvoulibrový kuvert, a trval na tom, že jí žádné spropitné už nedá a drobné, které nechal Pravec na stole, sebral a už mu je nevrátil.

Setkání v letech 1966 až 1967 Pravec pečlivě zaznamenával, nedařilo se prý ale prokázat, zda má Robinson materiální zájmy. Pravec tedy testoval jeho reakce. Podle zprávy z dubna 1967 Robinson dojedl hlavní chod a trval na tom, že už nic jíst nebude. Pravec ale stejně objednal jahody a tvářil se, že je nechce. Robinson snědl nejen svou porci, ale bez zeptání i Pravcovu.

Nakonec československé tajné služby dospěly k závěru, že Robinson má finanční potíže, jež mu brání vést aktivní společenský život, o čemž svědčila i řada pozdějších setkání. Pravec také uvedl, že Robinson měl sklony k pití velkého množství alkoholu a také se rád chvástal. O Vánocích 1966 Robinson od Pravce dostal jako dárek skoro čtyři litry whisky a později Pravce o několik lahví sám požádal, protože věděl, že čs. diplomaté alkohol mohli koupit za zvýhodněnou cenu.

Pravce se listu Mail on Sunday podařilo vypátrat. Žije v domě s pěti ložnicemi v New Jersey. Když u něj novináři zazvonili, aby se ho zeptali na jeho minulost, nejprve překvapením mlčel, poté se domáhal odpovědi, jak se novináři k informaci o údajných tajných setkáních dostali. Novináři mu dali dokumenty přečíst na počítači. Pravec se na chvíli odmlčel a pak se svým silným českým přízvukem pronesl: „O tom, co se stalo v 60. letech, mluvit nebudu.“.

Bulvární deník The Sun loni přinesl zprávu, že šéf britských labouristů Jeremy Corbyn se v 80. letech nejméně třikrát setkal s příslušníkem StB. Corbyn uvedl, že to bylo nevědomky, protože ho považoval za československého diplomata. Zároveň popřel, že by mu předal nějaké tajné informace.