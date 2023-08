Býk s obřími rohy seděl na místě spolujezdce, řidič vyvázl s napomenutím

„Policisté přijali ve středu oznámení o autě, které vjelo do města a v němž jede kráva. Mysleli si, že to bude tele, něco malého nebo něco, co by se do vozidla skutečně vešlo. Co tím volající myslel ale pochopili, až když to sami spatřili,“ řekl kapitán norfolkské policie Chad Reiman.

Za volantem seděl Lee Meyer, který už léta jezdí po přehlídkách skotu po celé oblasti. Automobilu Ford Crown Victoria odstranil část střechy a polovinu čelního skla a místo dveří spolujezdce připevnil žlutě nalakovanou část ohrady, k níž byl býk přivázaný.

Meyer s býkem v autě jezdí obvykle jen na rodea, soutěží se účastní už téměř deset let. Na závody ho většinou vozí v přívěsu. Proč to tentokrát udělal jinak, není jasné.

Watusi, nebo Vahumský skot, je domácí zvíře původem z Afriky. Váží až 700 kilogramů a dlouhé mírně zakroucené rohy mohou mít rozpětí až dva metry. V České republice je chová například zoo ve Dvoře Králové.