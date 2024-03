Bystroň právně napadne tvrzení, že přijímal výhody od ruské vlivové organizace

Deník N společně s německým týdeníkem Der Spiegel ve čtvrtek napsaly, že Bystroň byl podle podezření Bezpečnostní informační služby (BIS) jedním z politiků, kteří od proruské organizace dostávali peníze.

„Je to pomsta Fialovy vlády za tento projev,“ řekl v pátek ČTK Bystroň. „Fialova vláda je mezi lidmi nejnenáviděnější vládou od dob Klementa Gottwalda,“ dodal.

Bystroň odkázal na projev z protivládní demonstrace 28. září 2022 na Václavském náměstí v Praze, který organizovali Jiří Havel a Ladislav Vrábel. V proslovu k účastníkům Bystroň kritizoval Fialu za to, že podle něj označil demonstranty za ruské šváby. Bystroň protestující naopak nazval hrdými Čechy.

Bystroň poskytl ČTK také prohlášení, které k nynější kauze vyhotovil. V něm označil uzavření zpravodajského webu Voice of Europe za nehorázný útok na svobodu tisku. „Pomlouvačná kampaň má poškodit opoziční politiky z vícero evropských zemí a umlčet kritické novináře,“ uvedl spolkový poslanec.

Vládnoucí politici se podle Bystroně snaží s pomocí tajných služeb potlačit silné preference opozičních stran. „Ve spolkových volbách to byl Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) a v současné kampani před unijními volbami jsou to české tajné služby,“ uvedl. BfV v Německu zastává funkci civilní kontrarozvědky.

„To, že tato globalistická kampaň odstartovala v Česku, není náhoda. Vláda českého premiéra Petra Fialy patří k největším zastáncům pokračování války na Ukrajině, český zbrojní průmysl patří k těm, kdo z konfliktu těží celosvětově nejvíce,“ poznamenal Bystroň.

Tvrzení, se kterými Deník N a Der Spiegel přišly, Bystroň odmítl. „Podniknu v České republice právní kroky jak proti odpovědnému autorovi, tak proti samotné platformě,“ dodal k materiálu Deníku N.

Z vyjádření Deníku N Deník N bere na vědomí Bystroňovo prohlášení, že právně napadne jeho tvrzení. Své zjištění Deník N považuje za dostatečně ověřené, uvedl šéfredaktor.

Bystroň mimo jiné poskytoval rozhovory zmíněnému serveru Voice of Europe, který je od středy na českém sankčním seznamu. Na seznamu jsou nově i politik a podnikatel Viktor Medvedčuk a politik Arťom Marčevskij. Medvedčuk podle zdůvodnění na dálku skrytě financuje Voice of Europe a instruuje Marčevského, který společnost fakticky řídí. Marčevského podle dokumentu využívá k financování spolupráce s novináři a ke skryté finanční podpoře vybraných jednotlivců z řad kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu.

Bystroň, který kandiduje do Evropského parlamentu, pochází z Moravy, do Německa emigroval s rodiči v roce 1988. Podle Deníku N je známý svými proruskými postoji a také vazbami na podobně smýšlející české politiky. V roce 2021 navštívil Medvedčuka v Kyjevě v době, kdy ho ukrajinské orgány kvůli obvinění z vlastizrady držely v domácím vězení. Podle serveru Hlídací pes také interpeloval německou vládu, zda se zasadila o Medvedčukovo propuštění.

Deník N upozornil, že se Bystroň zúčastnil také pražské konference Budoucnost Evropy, kde byl i poslanec SPD Jaroslav Foldyna či předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. Právě sjezdu Trikolory se Bystroň také účastnil.

Rozhovory poskytoval serveru Voice of Europe také Bystroňův kolega z AfD a europoslanec Maxmilian Krah. Ten vede kandidátku AfD do eurovoleb, Bystroň je na seznamu dvojkou. Magazínu Der Spiegel Krah řekl, že žádné peníze od proruské organizace nedostal pro sebe ani pro AfD, která je označována jako pravicově populistická. Také Krah se v pátek proti obviněním ohradil.

„Za poslední dva roky jsem poskytnul více než 200 rozhovorů, dva z toho Voice of Europe. Neexistuje žádné konkrétní obvinění, že jsem třeba jen za jeden z těchto 200 rozhovorů dostal zaplaceno. Ukazuje to, co si o současné kampani myslet: NIC!“ napsal Krah na síti X.