Bývalý olympionik a otec slavných dcer chce po změně pohlaví být guvernérkou Kalifornie

SACRAMENTO/PRAHA Mediálně proslulá Caitlyn Jennerová, rozená jako William Bruce Jenner, plánuje za republikány kandidaturu do guvernérského křesla v Kalifornii. Mohla by tak napodobit historický úspěch Arnolda Schwarzeneggera, který jako republikán a celebrita ovládl guvernérské volby v tomto státě roku 2003.

William Bruce Jenner býval desetibojařem, který získal na Letních olympijských hrách v Montrealu roku 1976 zlatou medaili. Proslavil se také manželstvím s Kris Kardashianovou, matkou světoznámé Kim Kardashianové. Býval hvězdou americké reality show Držte krok s Kardashianovými. Je otcem dnes významných celebrit – influencerky a podnikatelky Kylie Jennerové a modelky Kendall Jennerové. S Kris se však roku 2014 rozvedl. O rok později podstoupil operaci na změnu pohlaví a stala se z něj Caitlyn Jennerová. Ta by nyní ráda uspěla ve volbách o křeslo guvernéra. Novinka, která v posledních hodinách obletěla světová média.

Současný kalifornský guvernér a demokrat Gavin Newsom aktuálně čelí petici za odvolání kvůli nespokojenosti lidu s jeho přísnými kroky vůči pandemii covid-19. Podle BBC už nasbírali signatáři dostatek podpisů, aby voliči ve státu znovu hlasovali o jeho setrvání v úřadu, nebo si v procesu odvolacích voleb vybrali jiného kandidáta. Šlo by to čtvrté odvolání guvernéra v historii USA, a právě této příležitosti by Jennerová chtěla využít.

„Kalifornie je mým domovem téměř 50 let. Přišla jsem sem, protože jsem věděla, že kdokoli, bez ohledu na jeho původ nebo postavení, zde může proměnit své sny v realitu. Ale v posledním desetiletí jsme z tohoto viděli jenom záblesk. Vláda jedné strany staví politiku nad pokrok a své zájmy na zájmy veřejnosti,“ uvedla podle CNN v prohlášení Jennerová s tím, že je čas na změnu.

I’m in! California is worth fighting for. Visit https://t.co/a1SfOAMZQ3 to follow or donate today. #RecallNewsom pic.twitter.com/9yCck3KK4D — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 23, 2021

Caitlyn Jennerová má údajně ambice kandidovat jako sociálně liberální a fiskálně konzervativní republikánka. To by podle CNN pro Kalifornii ve zkratce znamenalo podporu regulované tržní ekonomiky, nárůst občanských práv a snižování daní „Celá generace dětí ztratila rok vzdělání a bylo jim zabráněno vrátit se do školy, nebo se stýkat se svými přáteli. Daně jsou příliš vysoké a ubližují rodinám,“ uvedla Jennerová.



CNN označují její kandidaturu jako „jednu z nejvýznamnějších kampaní transsexuála v zemi.“ Podle serveru Axios je dokonce součástí volebního týmu Jennerové i několik poradců bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mluvčí Newsoma celou situaci označil jako republikánský cirkus.

Kdyby Jennerová ve volbách v Kalifornii zvítězila, stala by se jednou z prvních osob se změnou pohlaví na takto významném postu. Zlomový byl v tomto případě loňský rok, kdy se Sarah McBrideová stala první transgenderovou senátorkou v USA když během voleb v roce 2020 zvítězila ve státě Delaware. Za nejslavnějšího guvernéra Kalifornie pak lze označit bývalého úspěšného kulturistu a herce Arnolda Schwarzeneggera, který tento post zastával od roku 2003 až do roku 2011.