Hollywoodská hvězda a někdejší nejvíce sexy muž roku se hodlá v Texasu ucházet o guvernérské křeslo

Vážně zvažuji kandidaturu na guvernéra Texasu, šokoval známý americký herec Matthew McConaughey fanoušky v rozhovoru pro podcast. Mohl by se tak stát po bývalém kulturistovi Arnoldu Schwarzeneggerovi druhou hvězdou Hollywoodu, která to dotáhne až do guvernérského křesla.

Herec Matthew McConaughey vydá svou první knihu. Nabídne poezii, modlitby a motivační citáty Stát Texas hraje v životě McConaugheyho důležitou roli, narodil se tam, promoval tam na univerzitě a svého prvního a zatím jediného Oscara získal za film Dallas Buyers Club (česky Klub poslední naděje), kde ztvárňuje roli texaského elektrikáře a příležitostného jezdce rodea. Ten se nakazí virem HIV, a poté bojuje proti farmaceutickým společnostem dovozem léků z černého trhu. A právě spojení Texas – McConaughey by mohlo nabrat další nový rozměr.

McConaughey totiž v podcastu s názvem The Balanced Voice oznámil, že vážně zvažuje kandidaturu na křeslo guvernéra. „Znovu se ptám, jaká je má vůdčí role. Co dál v další kapitole mého života?“ řekl herec s tím, že má některé nápady, které by mohl předávat dál. „Vážně to zvažuji,“ dodal. Volby se mají uskutečnit příští rok. Pokud McConaughey zahájí kampaň, bude čelit Gregovi Abbottovi, republikánovi, který se má v plánu ucházet o znovuzvolení. Média, ale také lidé na internetu už proto čile spekulují, zda by kandidoval jako republikán, nebo demokrat. Shoda však zatím nepadla, jelikož veřejně známé názory herce nedávají jasnou odpověď. Faktem však zůstává, že v minulosti v rozhovoru pro Good Morning Britain pronesl například následující: „Potřebujete liberály, ale zároveň extrémní levice i extrémní pravice jsou nefér.“ Před loňskými volbami prezidenta v USA pak konstatoval, že ať už vyhraje kdokoliv, bude třeba konstruktivní debata o dalším směřování země.

RECENZE: Temný případ. Hloubavá detektivka funguje skvěle i potřetí Matthew McConaughey, který letos oslaví dvaapadesáté narozeniny, se proslavil mnoha filmovými rolemi. Kromě již zmiňovaného Klubu poslední naděje si třeba roku 2005 zahrál s Penélope Cruzovou ve filmu Sahara. Ve stejném roce ho navíc časopis People označil za nejvíce sexy muže roku. Proslul také rolí ve filmu Magic Mike (Bez Kalhot) nebo v úspěšném seriálu True Detective (Temný případ), na jehož tvorbě se podílel i jako jeden z producentů. Minulý rok vzbudilo rozruch jeho angažování na univerzitě, kde začal vyučovat na Katedře rozhlasových a televizních studií (psali jsme zde).