Do senátu v USA se poprvé dostala transgenderová politička, bojuje za práva homosexuálů

Dover (USA) Do senátu některého z amerických států se poprvé dostala otevřené transgenderová politička. Do horní komory parlamentu státu Delaware se probojovala demokratka Sarah McBrideová, informovala ve středu americká média. Podle nich bude nejvýše postavenou transgenderovou ženou americké politiky.

„Dokázali jsme to. Vyhráli jsme parlamentní volby,“ napsala na Twitteru třicetiletá McBrideová, která bojuje mimo jiné za práva leseb, gayů, bisexuálů, transgenderových a queer osob (LGBTQ). „Doufám, že středeční noc ukáže dětem z řad LGBTQ, že naše demokracie je dostatečně velká i pro ně,“ dodala.



McBrideová získala 86 procent hlasů, a s jasným náskokem tak porazila republikána Stevea Washingtona. Politička dříve spolupracovala mimo jiné se Beauem Bidenem, synem demokratického kandidáta na amerického prezidenta Joea Bidena. Působila také v Bílém domě v době, kdy byl jeho šéfem Barack Obama.

McBrideová bude první otevřeně transgenderovou senátorkou. Po volbách v roce 2017 se první otevřeně transgenderovou poslankyní některé z dolních komor parlamentů amerických států stala Danica Roemová, kterou zvolili do Sněmovny delegátů státu Virginie.

Už v roce 1992 zvolili transgenderovou osobu do parlamentu státu Massachusetts. Althea Garrisonová ale o své identitě veřejně nemluvila. Donutily ji k tomu až později články v konzervativních médiích. V roce 2012 zvolili otevřeně transgenderovou osobu do parlamentu ve státě New Hampshire. Stacie Laughtonová ale funkci nakonec nepřijala.