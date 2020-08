Bývalý právník FBI se přiznal k falšování dokumentu, který se týkal sledování exporadce Trumpa

Clinesmith je podle AP prvním bývalým či současným státním zaměstnancem, kterého obvinil zvláštní tým Johna Durhama z ministerstva spravedlnosti. Ten se zabývá případnými chybami FBI při vyšetřování možných zásahů Ruska do prezidentských voleb před čtyřmi lety. Durhamův tým se soustředil především na případ Trumpova exporadce Page.



Někdejší právník FBI Clinesmith se u soudu přiznal, že pozměnil obsah e-mailu Ústřední zpravodajské služby (CIA), který FBI použila v roce 2017, když žádala u tajného soudu o prodloužení povolení ke sledování Page.

FBI podezírala Page ze spolupráce s ruskými tajnými službami. Povolení soudu k jeho odposlechům na základě zfalšovaného dokumentu nakonec dostala.

„Tehdy jsem věřil, že informace, kterou jsem vložil do e-mailu, byla správná, ale souhlasím, že (tato) informace... tam původně nebyla a já ji tam vložil,“ uvedl ve středu Clinesmith.

Podle agentury AP hrozí Clinesmithovi šest měsíců vězení. Soud by měl o jeho vině a výši trestu rozhodnout 10. prosince.

O Page se zajímal také zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který úlohu Ruska v amerických prezidentských volbách objasňoval. V závěrečné zprávě z loňského dubna Mueller uvedl, že nenašel důkazy, že by Page, Trump či jiný Američan ve volbách cíleně spolupracovali s ruskou vládou.

Kevin Clinesmith, "a corrupt FBI attorney who falsified FISA warrants" in James Comey's FBI, is expected to plead guilty. pic.twitter.com/ucAksf4JZ9